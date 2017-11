Miss Bolivia y Dancing Mood abrirán Mirada Oeste 2017

El jueves 26, el Festival de Cine Mirada Oeste tendrá su apertura con los recitales de Miss Bolivia y Dancing Mood. La cita tendrá lugar a las 19:30, en el Espacio verde Luis Menotti Pescarmona (Balcarce y Rivadavia) de Godoy Cruz , con entrada libre y gratuita.





Durante el encuentro, además, se presentará un adelanto de todos los films y actividades programadas para la 9º edición del Mirada Oeste, que este año se realiza desde el jueves 26 de Octubre hasta el sábado 4 de Noviembre. Como cierre de lujo tendrá lugar la premiación del Concurso de Cortometrajes, un clásico instalado en la agenda del encuentro que reúne a realizadores de todo el país





Tras esta imperdible presentación musical, la grilla del encuentro cinéfilo más importante de nuestra región quedará oficialmente inaugurada. Este año, lo más destacado del cine local y nacional llegará a los distritos culturales de la provincia, con una agenda que incluirá la proyección de largometrajes; homenajes a reconocidos hacedores; capacitaciones y la visita de personalidades de gran relevancia en la escena vernácula.





El Festival Mirada Oeste se realiza por 9° año consecutivo en todo el territorio mendocino y sus inicios se remontan al departamento de Godoy Cruz. Entre sus objetivos está el de incentivar las producciones regionales, así como también apoyar la industria nacional.





Durante el desarrollo del Festival se presentarán films en distintas salas de toda la provincia y actividades relacionadas al arte cinematográfico. Los amantes del género y público en general de todas las edades podrán disfrutar los films nacionales más importantes de este año, clásicos del séptimo arte y una muestra de cortometrajes seleccionados.





La banda de sonido de una apertura explosiva

Miss Bolivia: Es un proyecto musical que fusiona los estilos de cumbia; hip hop; dancehall; electro y reggae combinando la frescura y provocación de lo digital con la potencia de los ritmos y elementos originarios. Desde 2008, Miss Bolivia editó 3 LP's y realizó giras por Europa y Latinoamérica. En su último disco, "Pantera", la intérprete arremete con una obra de contenido potente, plural y versátil.





En el marco de sus presentaciones, Miss Bolivia representa con potencia, calidad y alto voltaje la cultura de fusión latinoamericana emergente, donde dialogan permanentemente la música, la danza y el arte visual.





Dancing Mood: Es una banda originaria de Buenos Aires, formada por iniciativa del trompetista Hugo Lobo, que combina el estilo reggae y el ska con las armonías y el humor del jazz de los años 40 o 50, en una Big Band liderada por vientos.





Con un sonido que se va solidificando, Dancing Mood sigue apostando a su particular estilo instrumental con el lanzamiento de "On the good road", su nueva producción discográfica. Tras 18 años de carrera, con este nuevo material se acercan a sus comienzos. El estilo está presente aunque resalta la calidad de la formación que, tras doce discos editados logran un sonido más rustico pero con más calidad y claridad.





La agenda:

Día: jueves 26

Apertura del Festival Provincial de Cine Mira Oeste 2017

Hora: desde las 19:30

Lugar: Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona (Balcarce y Rivadavia)

Entrada libre y gratuita

Artistas en vivo: Miss Bolivia y Dancing Mood

Organiza: Secretaría de Cultura de Mendoza y Municipalidad de Godoy Cruz





Fuente: Prensa Municipalidad de Godoy Cruz.