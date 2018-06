Miguel Mateos: "El rock es como el Viagra y como el vino"

Miguel Mateos considera que el rock es un estimulante como el Viagra y que, como los buenos vinos, madura con los años.





"Todo es mejor, canto mejor, toco mejor, hago mejores canciones, hago mejores shows", dijo el músico argentino en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. "He aprendido, he madurado, sigo gozando del cariño del público".





El líder de la emblemática banda de rock en español ZAS se encuentra en México como parte de la gira por el 30 aniversario del álbum "Solos en América", que lo ha llevado por Perú, Chile, Ecuador y toda Argentina. Lanzado en 1986, el álbum lo dio a conocer ante el gran público latinoamericano con éxitos como "Cuando seas grande", "Es tan fácil romper un corazón" y "Llámame si me necesitas" como parte del movimiento cultural Rock en tu Idioma.





"Hay muchas canciones en el corazón y en el inconsciente colectivo de la gente", dijo Mateos. "Estoy honrado de que esas canciones tan inoxidables a través del tiempo sigan estado vigentes de alguna manera".





Con 40 años de trayectoria, comparó su género musical con un fuerte estimulante: "El rock es como el Viagra, ¿viste? O como los vinos. Más o menos es como una mezcla de malbec y uno menos fino".