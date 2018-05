Metallica y su versión de "Dancing Queen"

Jamás te imaginarías que una agrupación de "trash metal" como Metallica interpretaría un tema icónico del pop que además de todo es super cursi y cuyo video está inundado de color rosa y muñecas. Pues sucedió; el pasado 7 de mayo, la banda estadounidense tocó "Dancing Queen" de Abba en uno de sus conciertos en Estocolmo.





La interpretación de la obra de Abba forma parte del segmento del concierto en el que Metallica toca un tema de alguna agrupación representativa del país en el que se está.





En ese sentido, Metallica ha cantado "Radar Love" de Golden Earring en sus conciertos en Holanda, "Antisocial" de Trust en Francia, "Take On Me" de A-ha en Noruega y "Major Tom" de Peter Schilling en Alemania, cuya interpretación fue ejecutada en alemán.