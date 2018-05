Mastroiani, un ejemplo de lucha y esperanza

Por Gabriel Sotelo y María Echegaray





Su historia de superación conmovió al mundo y gracias a su energía, pasión incansable y al apoyo de las redes sociales, el baterista mendocino Marcelo Mastroiani tuvo la posibilidad de tocar e incluso tener una reunión privada con Coldplay durante un show de la banda en el Estadio Único de La Plata en 2016.





El músico es un verdadero ejemplo de vida. A la corta edad de 1 año y 8 meses fue diagnosticado de un tumor que le provocó una fuerte lesión medular que lo dejóparapléjico. A pesar de ello, Marcelo encontró en la batería su gran impulso de vida y es a través de esta gran pasión que día a día sigue luchando e inspirando a otros a hacer lo mismo.





Así fue como logró cumplir su sueño de tocar junto a Coldplay como parte de su misión para conseguir fondos u organismos interesados en construirle un arnés especial que lo ayudara a tocar más cómodamente la batería. Gracias a la difusión de su cover del tema Fix You y a través del apoyo de miles de seguidores, el video llegó al grupo quiénes no dudaron en invitarlo al show en el que se destacó con una interpretación del hit Amazing Day.





Tras este éxito, Mastroiani vuelve por más ahora con la generación de "Coldplay & Mastroiani Sky full of stars", un documental en el que se difundirá la enfermedad pero también mensajes motivadores, historias emocionantes e invitados especiales. Si bien su participación será fundamental, no se tratará de una biografía sino de dejar el lugar para que muchos otros artistas expongan sus historias y dejen algo inspirador. Por eso el proyecto no sólo tendrá testimonios, sino también videos musicales y algunas actuaciones.





La meta es lograr 100 mil suscriptores en el canal de YouTube de la productora AVI Music, con el único objetivo de financiar tratamientos de vejiga, médula espinal e intestinos. Para empezar con todo Mastroiani grabó junto a Karamelo Santo una nueva versión de su icónico hit Tu pa' mi que ya puede verse en YouTube.





Diario UNO conversó con el baterista sobre este nuevo proyecto, su conmovedora historia y por supuesto su experiencia con Coldpaly,





–¿Cómo nace esta idea?

–Esta idea surge cuando toqué con Coldplay. La idea es crear un documental sobre la motivación. En un principio iba a ser sobre mi vida pero me pareció mejor hacerlo sobre este tema. La idea es tocar con artistas, grabar un clip y hacerles una entrevista.





–¿Cómo fue el encuentro con Karamelo?

–Fue un placer haber tocado con los chicos de Karamelo y me gustaría poder hacer este tema arriba de un escenario junto con ellos, sería un placer.





–¿Qué otros artistas hay?

–Hay muchos en carpeta pero todavía no están confirmados. Tenemos muchos artistas de Mendoza pero también queremos hacerlo con Los Cafres y con Miranda!





–¿Por qué la motivación?

–Yo encendí la antorcha y ahora se la quiero pasar a todos los que necesiten encenderla. Quiero cambiar el paradigma de la discapacidad para que tomemos consciencia, nos saquemos el cliché y podamos aprovechar el potencial que tiene cada uno, sin importar los inconvenientes.





–¿Te costó?

–Es mucho laburo. Yo pasé una adolescencia muy solitaria porque me automarginaba, me sentía menos. El deseo de hacer cosas te lleva a buscar y yo lo encontré. Era muy tímido pero con tratamiento logré tomar confianza en mi mismo.





–¿Qué recordás del show con Coldplay?

–Todavía no lo puedo creer. Mientras estaba ahí miraba a Chris Martin cantando y era una locura. Realmente fue un sueño increíble y recién seis meses después que pasó pude caer en lo que fue esa noche. Todavía tengo guardados el vinilo y los palos del baterista Will Champion.