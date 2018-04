"Ride Against The Wind" es un reciente track de los existosos "The Magic Numbers"





"The Magic Numbers" vuelve luego de 4 años, con un nuevo álbum llamado Outsiders, que estará disponible desde el 11 de Mayo, el cual es el punto de partida de una gira por todo el mundo para alegría de la enorme y fiel base de fans de la banda, que no reconoce idiomas ni distancias.





"Outsiders" es el quinto álbum de "The Magic Numbers" grupo formado por los hermanos Romeo y Michelle Stodart y los también hermanos Sean y Angela Gannon.





El título del disco describe el sentimiento de no encajar en ningún molde, algo distintivo en ellos desde su infancia.





Michelle y Romeo Stodart nacieron en Trinidad, cuando eran pequeños se mudaron a New York donde siempre fueron extraños, de adolescentes nuevamente se mudan a Hanwell, un suburbio en el extremo mas lejano del oeste Londinense. Alli Romeo conoció a Sean Gannon, nacido en Londres pero de evidente pura cepa irlandesa, ahí deciden formar una banda e invitan a sus hermanas Michelle Stodart en bajo y Angela Gannon en teclados. The Magic Numbers en 2004 había nacido.





Desde sus inicios sus personalidades y presentaciones en vivo les ganaron una base de seguidores leal, incansable y feliz que corean sus temas desde Londres a Buenos Aires. Ventas multiplatino desde su primer disco, a lo largo de su carrera, canciones como 'Forever Lost', 'Love Me Like You', 'Love's A Game' y 'I See You, You See Me' se transformaron en clásicos indiscutidos del nuevo milenio.





"Outsiders" es instantáneamente un álbum cautivante y reconocible por sus melodías donde fluyen algunas de las in-fluencias musicales de la banda, tales como T-Rex, Bo Diddley, Howlin Wolf, David Bowie.