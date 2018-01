Entre enero y febrero el carismático trío mendocino Los Chimeno, que cumplió 20 años y lo festejó en el Arena Maipú, se paseará por todo el país recorriendo diferentes festivales. Detalles y anécdotas en esta nota en la que cada recuerdo provocó emoción en Ricardo Chimeno.





–¿Cuál es el camino que tienen por recorrer en los próximos días?

–El 10 el Festival del Malambo en Laborde, Córdoba, y luego venimos a Mendoza . Tenemos el 12 Festival de la Libertad en Las Heras , el 14 el Festival del Orégano en San Carlos y el 18 el Festival del Canto y la Paz, en La Paz. Luego, el 21, partimos a Cosquín al Festival Nacional del Folclore.





–¿Qué es lo mejor de los festivales de verano?

–El reencuentro con la gente de todos lados. Se respira otro aire, y Los Chimeno somos netamente festivaleros. Entonces nos sentimos como pez en el agua.





–¿Qué es lo peor?

–Que nos pongan al cierre porque siempre hacemos pruebas de sonido tipo 14 o 15 horas y de allí nos quedamos hasta el horario del show. Entonces cerrar un festival a las 4 o 5 de la mañana es la muerte porque ya llevas más de 12 horas en ese lugar.





–¿Cuál es la mejor anécdota que te acuerdes de un festival?

–Hace como 19 años, Pío no cantaba. Yo tenía 16 años, había juntado unos mangos y nos fuimos a Córdoba con pasaje de ida, la vuelta no me alcanzaba. Llegamos y preguntamos por los festivales. Andábamos a dedo y no teníamos ni funda en la guitarra ni en el bombo. Entre idas y vueltas pasamos la gorra en la peatonal 9 de Julio y un hombre que pasó nos dijo: "A mi mujer le encantó como tocan, ¿les gustaría cantar en Cosquín? Yo soy el organizador". A los días, le hablo y me hice un viaje a Buenos Aires para hablar con él, pero no pude. Luego logramos comunicarnos y me dijo que fuéramos a tocar en todas las peñas de Cosquín y el último día subíamos al escenario principal. Lo hicimos con unas alpargatas viejas, y unas camisas que nos quedaban grande. El último día cuando íbamos a subir al escenario a cantar me dio un ataque de sinceridad y le dije a mi viejo que no me sentía preparado para hacerlo, y veía que estábamos muy pobrecitos y humildes. Mi viejo me apoyó y me mandó para hablar con Alfredo Abrahán, quien nos invitó y finalmente no subimos. A muchos artistas les gustaría que les pasara, a mí me pasó y no canté.





–¿Cuál, en toda su trayectoria, fue la presentación más difícil?

–En Cosquín hace unos 10 o 12 años atrás. Fuimos en una delegación de Mendoza y éramos muy chiquitos. Nos sentimos muy mal, no teníamos relación con nadie y creo que la culpa era nuestra. Discutimos antes de actuar, teníamos mal humor, y todo estaba mal. Ese día no sé ni cómo actuamos, pero la pasamos muy mal.





Los Chimeno son uno de los grupos más conocidos del folclore mendocino y son una pieza clave en todos los festivales.





"Los invito a todos los festivaleros y los que no. La idea es que se acerquen a los festivales porque son diferentes, mágicos y una vez que van siempre van a querer repetir", finalizó Ricardo Chimeno.