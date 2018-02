Los 75 de Pablo Milanés llegan con una obra homenaje

Pablo Milanés cumple 75 años sin intención de bajarse de los escenarios ni poner punto final a décadas de canciones convertidas en himnos, que renacen ahora en "Amor Deluxe", nuevo álbum en el que su hija Haydée reúne a una lista "suculenta" de invitados para homenajear la obra de su padre.



"Si me preguntaras cómo quiero morir, te diría que sobre un escenario", ha confesado Milanés, (Bayamo, 1943), que llega a este nuevo aniversario muy comprometido aún con su legión de seguidores, a quienes ofrecerá próximamente varios conciertos en España.



Desde muy joven comenzó una carrera llena de éxitos en la que fundó el movimiento de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola.



Pablo, como se le conoce simplemente, se convirtió en el autor de varias de las canciones de amor más escuchadas y cantadas de la historia, como "Yolanda" y "El breve espacio en que no estás".



Asiduo a la recién creada Casa de las Américas de La Habana, regentada entonces por Haydée Santamaría -estrecha colaboradora de Fidel Castro y promotora de la cultura latinoamericana-, en esa institución el músico ofreció su primer concierto junto a Silvio Rodríguez en 1968.



Allí se codeó con grandes figuras de la música como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chico Buarque, Simone, Vinícius de Moraes y Víctor Jara.



Dentro del legendario Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), Pablo compuso temas para varias películas, entre ellos el clásico "Ámame como soy" junto a Elena Burke, la "Novia del Feeling".



Este estilo musical donde el sentimiento define la interpretación y el son cubano siempre ha ejercido una fuerte influencia sobre el cantautor.



Parte imprescindible de su obra es la etapa en la que incursionó en la canción política y el mensaje social, con temas que convirtieron a Milanés en uno de los grandes embajadores de la Revolución Cubana, con la que ha adoptado sin embargo una posición muy crítica.



Sólo sus problemas de salud han logrado apartarlo de la música por periodos prolongados.



En 2014 se sometió a una operación de trasplante de riñón, donado por su actual esposa, la historiadora gallega Nancy Pérez.



"Creo que es una bendición tener a mi papá tan activo, tan feliz", aseguró a Efe Haydée Milanés (La Habana, 1980), una de las hijas del músico, que ha seguido los pasos de su famoso padre y ha asumido ahora el "peso de su apellido" en la época más madura para ella como persona y artista.



Tras el éxito de su "Amor" original, en el que versionaba 11 temas clásicos y algunos no tan conocidos, Haydée decidió levantar el teléfono y convocar a "amigos y artistas muy queridos" para continuar el tributo a sus "raíces".



"Amor Deluxe" tendrá entre 12 y 14 temas, todos a dúo, de los que ya se han publicado cuatro sencillos: "Si ella me faltara alguna vez" y "La vida no vale nada", junto a la mexicanas Julieta Venegas y Lila Downs, respectivamente; "Yolanda", con la diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo, y "El primer amor", a dúo con Pancho Céspedes.



Fito Páez será el próximo "figurón" que se unirá a los colaboradores del álbum, entre los que se encuentran también los cubanos Carlos Varela e Issac Delgado, los mexicanos Rosalía León y Edgar Oceransky y el argentino Pedro Aznar.



Con Páez, Haydée versionará el imprescindible "Yo no te pido", una canción que "está quedando muy buena" y que será lanzada muy pronto, adelantó la cantautora, que espera sacar el disco al mercado para mayo o junio venideros.



"Este es un momento lindo, en el que tengo muchos deseos de acercarme a la obra de mi padre, de reconocerme en esas raíces y que coincida con los 75 años de mi papá es algo muy especial", confesó.



Para la artista, es "un lujo" que Pablo Milanés se mantenga haciendo música.



"Independientemente del gran artista que es, es mi padre, un ser al que yo adoro. Tenerlo cerca, vivo y trabajando, es una de mis felicidades. Creo que el trabajo es lo que lo mantiene. Este tipo de artistas tan creativos, tan geniales, tienen que estar toda la vida haciendo cosas", aseguró.