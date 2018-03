"Wine Rock" es sin duda el evento de rock más importante de la región. Recordemos, fue premiado en 2014 con la medalla de Oro en el capítulo nacional de las Grandes Capitales del Vino.





Al igual que en las ediciones anteriores, en esta nueva edición, habrá música en vivo durante toda la jornada y por quinto año consecutivo se realizará la propuesta artística experimental llamada "Plus + Arte", creada por Gabriela Nafissi, que concentra diversas expresiones culturales realizadas a lo largo del año desde el área de Arte & Cultura en coproducción entre "Bodega Monteviejo" y "Reencarnaciones.Experimentación artística".





Propuesta enmarcadas en proyectos experimentales y accesibles e intervenciones específicas, reuniendo a grandes artistas de la escena provincial, nacional e internacional. Al igual que en los años anteriores, en esta nueva edición habrá música en vivo durante toda la jornada y se realizará la propuesta artística experimental y accesible.





Una de las artistas que estará en "Plus + Arte" es "Deborah Dixon", reconocida cantante que tiene una extensa trayectoria.





Deborah Dixon nació en Costa Rica y en 1984 arribó a Buenos Aires, luego de un peregrinaje que la llevó por París, Madrid y Colombia, entre otros lugares.





Si bien siempre tuvo vocación por el canto, nunca lo había estudiado hasta vivir en Buenos Aires, donde tomó clases con Cristina Aguayo, quien entusiasmada por tener una alumna de canto negro que fuera afrodescendiente la motiva a dedicarle más tiempo. Es a través de ella que conoció a Cristina Dall, Mona Fraiman, y Viviana Scaliza, junto a quienes iniciaría su primer proyecto profesional llamado "Las Blacanblus".





Deborah Dixon es considerada una de las voces más potentes de Argentina y será una de las artistas que estará en la edición 2018 de "Plus + Arte" en Bodega Monteviejo el próximo viernes 6 de abril desde las 11 hs.





Deborah Dixon, ha participado en discos y shows de numerosos artistas de la escena local e internacional como: BB King, Koko Taylor, James Cotton, Taj Mahal, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sabina & Páez, Pappo´s Blues, Patán Vidal, Los Ratones Paranoicos, La Mississippi, Jairo, Marilina Ros, Celeste Carballo, Miguel Botafogo, Walter Malosetti, Javier Malosetti, Fernando Samalea, Coro Gospel de Argentina, Rafael de la Torre, Jorge Navarro, Ibrahim Ferrer Jr., Willy Crook, Gillespi, Ciro y los Persas, Dancing Mood y Fito Paez, entre otros.





"estoy muy ansiosa por el arribo a Mendoza, es un placer y un honor formar parte del "Wine Rock 2018", un evento que tiene muchas cosas para disfrutar: el paisaje, la gastronomía y la buena música". En diálogo con Pablo Galera conductor de Fm Montecristo, Deborah dijo:





En cuanto a su propuesta musical, Deborah Dixon, afirmó: "hago música o expresiones que me gustan, que me conmueven; rock, blues, soul y algo de góspel, donde estoy más cómoda. Claro que mi intervención en "Plus + Arte" será más rockera, pero estos géneros o vertientes son las que me identifican, ya sea por mis gustos y también por mis raíces".





"Plus + Arte" recibió el "Premio Oro 2016. Arte & Cultura Best of Mendoza´s Wine Tourism. GWC





