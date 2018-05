El músico norteamericano Lenny Kravitz publicó 'It's Enough', adelanto de su próximo álbum, 'Raise Vibration', que estará a la venta el próximo 7 septiembre. Este disco sucederá a 'Strut', publicado en 2014 y será el undécimo de estudio del artista.





El tema 'It's Enough' destaca por ser uno de los más comprometidos que ha compuesto Lenny Kravitz, quien dijo: "La gente está de pie. Estoy harto del racismo, harto de las guerras. He tenido suficiente con la constante destrucción del medio ambiente, la avaricia y la falta de honestidad de los líderes mundiales. Tenemos que retomar el rumbo, para avanzar a través de una mayor comprensión".





Kravitz inició recientemente su gira internacional de 2018, que se inició en México y que a finales de mayo llegará a Europa.





