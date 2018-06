Hace unas semanas te mostramos "Its enough", primer sencillo de este material. Al respecto, Lenny dijo: La gente está de pie. Estoy harto del racismo, harto de las guerras. He tenido suficiente con la constante destrucción del medio ambiente, la avaricia y la falta de honestidad de los líderes mundiales. Tenemos que retomar el rumbo, para avanzar a través de una mayor comprensión".





Cuatro años después de su anterior entrega que llevó por título "Strut", Lenny Kravitz publicará en septiembre su nuevo disco, Raise Vibration, que hace el undécimo álbum de una trayectoria musical iniciada a fines de los 80.

Como es habitual, el músico estadounidense toca todos los instrumentos en las canciones del material discográfico, siendo el único colaborador su guitarrista Craig Ross.





Aquí te dejamos "Low" lo más reciente del galán y estrella estadounidense "Lenny Kravitz".





KRAVITZ LOW



















Lenny Kravitz ultima detalles para el esperado nuevo disco que verá luz en septiembre. De momento en este espacio de Diario UNO y Fm Montecristo 93.7 te vamos avanzando algunas novedades relacionadas al rockstar norteamericano.