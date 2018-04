Las ventas de discos crecieron 8,1% en 2017

A la industria discográfica ingresaron 17.300 millones de dólares en 2017, el 8,1% más que en 2016, por el empuje de la música en streaming, que aumentó 41% su facturación, informó la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, por sus siglas en inglés).

La organización presentó su informe anual en Londres, bajo el nombre IFPI Global Music Report , en el que se destacó que 2017 es el tercer año consecutivo de crecimiento desde que se empezaron a contabilizar los datos en 1997.

La mayor ayuda para la expansión de la industria, que hasta 2015 experimentó 15 años consecutivos de descenso en facturación, proviene del servicio en streaming o emisión en continuo, con plataformas, aunque como apuntó Frances Moore, consejera delegada de la IFPI, "aún queda camino por recorrerse", según informó la agencia EFE.

En contraposición al streaming, las ventas físicas continuaron su caída en picado y cedieron 5,4% respecto del año anterior, aunque las transacciones de discos de vinilo aumentaron 22,3%.

En cuanto a los discos más vendidos de 2017, Divide, de Ed Sheeran, vendió 6.1 millones de copias y se alzó por encima de Reputation, de Taylor Swift (4.5 millones), y Beautiful trauma, de Pink (1.8 millones), mientras en la categoría sencillos triunfaron Shape of you, de Sheeran; Despacito , de Luis Fonsi , y Something Just like this, de The Chainsmokers y Coldplay.