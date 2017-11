La Princesita les canta a las Mujeres

Karina Jésica Tejada, más conocida como La Princesita, se hizo conocida por ser la voz de muchas mujeres que sufrieron por amor y ella, a través de sus letras, en canciones como Corazón mentiroso, Con la misma moneda o Fuera, representaba ese sentimiento.





En el nuevo disco, que se titula Mujeres, el corte difusión Se te nota también habla de sufrir por amor al descubrir una infidelidad por parte de su pareja. "Se te nota, se te nota corazón que estás con otra, no me mientas, no soy tonta, a quien vas a engañar...", dice el estribillo de la canción con la que se difundió el nuevo material.





Karina se presenta este viernes en Mendoza para presentar este nuevo disco con el que agotó las entradas en el Estadio Luna Park el pasado 14 de octubre cuando Mujeres salió a la luz. La cita es a las 21.30, en el Salón de Los Olivos, y las entradas tienen un costo de $500, $600 y $700 según la ubicación.





Mendoza es la provincia elegida para comenzar con esta gira nacional para presentar Mujeres que llegará a Rosario y Córdoba en noviembre.





"Elegí cuatro o cinco provincias a las que no quería dejar de ir, y la fecha se fue dando para que Mendoza sea la elegida para romper el hielo. Voy a presentar el disco completo, pero también voy a hacer un repertorio que incluye temas anteriores y un momento improvisado, en donde le preguntamos a la gente qué es lo que quieren escuchar", adelantó en su charla con Diario UNO, la Princesita.





Este método de "show a la carta" es muy utilizado por los músicos para que nadie se quede con ganas de escuchar ninguna canción. "Lo hacemos porque aprendimos que la gente tiene gustos muy diferentes según las provincias. Los éxitos como Corazón mentiroso o Sin vergüenza no me canso de cantarlos porque en todos lados la gente nos hace disfrutar del tema como si fuera la primera vez que lo cantamos", agregó Karina.





El primer disco de la cantante salió en el año 2004, cuando la Princesita apenas acababa de cumplir los 18 años. Ahora, a 13 años de aquel momento, es una de las mujeres más destacadas de la escena nacional y con el paso de los discos se ha ido alejando de la cumbia, pasando por la música tropical y con algunos destellos de pop.





"A los 18 grabé mi primer disco, me acuerdo de que estaba terminando mi secundaria y fue al otro día de la fiesta de egresados. El haber empezado de chica está bueno y ahora soy muy diferente a aquella Karina adolescente. Todo lo vivido y todos los shows me han hecho mejorar mucho como artista y persona. Antes hacía 10 shows por noches, entonces ahora aprendí lo que es eso y se valora todo un poco más", confesó la ex pareja del Kun Agüero.





Karina también le confirmó a Escenario que está soltera y que hace tiempo no convive con el futbolista. "Estoy sola, pero trabajando mucho, centrándome en la música y en mi nuevo disco".





La cantante también actuó en dos series de televisión. Se la pudo en Solamente vos, por la pantalla de El Siete, y también en Educando a Nina.





"Me han ofrecido actuar un par de veces, pero al principio me sentía muy insegura y no creí que era el momento. Después de las novelas en las que estuve le agarré el gustito", contó, entre risas, Karina.





Cuándo: viernes, a las 21.30 Dónde: Salón de Los Olivos, Arena Maipú (Civit y Maza, Maipú) Entradas: $500, $600 y $700 2x1 con la tarjeta Club UNO