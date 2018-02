La defensa del reggaetonero que utilizó menores para su video hot

Ñery, el cantante de reggaetón acusado de utilizar jóvenes menores de edad en un videoclip de alto contenido sexual, se defendió ante las denuncias que caen sobre él y el productor del video, "Maxyflow".





"Yo hice el contacto con las chicas pero no les ofrecimos dinero", dijo el propio Ñery en diálogo con C5N tras reconocer ser el que aparece en el video y aseguró: "Al principio no sabía que eran menores, me enteré después cuando la chica me contó sobre la denuncia".





En cuanto a la productora, el cantante indicó que contactó "Maxyflow" por Internet y que le pagó para realizar el videoclip.





El joven aseguró que está "shockeado" por lo sucedido y que se contactó con los familiares de la joven, quienes aún no retiraron la denuncia: "Ya le pedí disculpas a la familia, hablé con el padre y la madre y está todo bien. Nos sentamos a hablar, comimos, nos perdonamos".





La denuncia fue realizada el 7 de noviembre de 2017 por Ricardo, el padre de una de las modelos de 14 años que participan del video Ñery. En tanto, esta semana fue allanada la productora donde se realizó el material, ubicada en la localidad de San Francisco Solá, pero no hay detenidos.