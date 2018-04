Florence and the Machine ha estrenado 'A Sky Full of Song', un tema que podría ser el primer single de su nuevo álbum, titulado 'High as Hope' y que se pondrá a la venta a finales del mes de junio.





A Sky Full of Song' es una balada sencilla, en la que destaca lo que parece un prominente contrabajo y en general unos sutiles arreglos de cuerda, y sobre todo una tranquilidad que no es tan habitual en los singles de Florence + the Machine.





"Esta fue una canción que cayó del cielo completamente formada. A veces, cuando estás actuando te vuelves tan alto que es difícil saber cómo bajar. Existe la sensación de estar agrietado, corriendo sin parar, hacia afuera, hacia arriba, y deseando que alguien te detenga y te devuelva a ti mismo. Es un sentimiento increíble, celestial, pero de alguna manera solitario", escribió la banda en su cuenta de Facebook.





Tal como se esperaba, la canción ha tenido muy buena aceptación en las plataformas digitales: en YouTube se mantiene en el puesto número cuatro de los videos más vistos, pese a que el video es bastante sencillo (la mayor parte del tiempo aparece Florence cantando acostada en el suelo y con su mano derecha extendida).





El grupo británico es liderado por Florence Welch, que a lo largo de los años ha compuesto muy buenas producciones que sonaron a lo largo y ancho de todo el mundo, entre ellas: "Spectrum (Say My Name)", "What Kind of Man" y "Ship To Wreck", por nombrar sólo algunos.