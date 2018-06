Hace unas horas se conoció Humility y Lake Zurich, dos canciones que empiezan a darnos indicios del sonido colección 2018 de Gorillaz.





Los propios integrantes del grupo habían comentado en las redes sociales que tenían mucho material nuevo para compartir con sus fanáticos. Y finalmente la espera terminó, ya que el ex Blur y co fundador de Gorillaz, Damon Albarn, compartió una imagen en sus redes sociales, además del lanzamiento de la página thenownow.tv, en la que se anuncia la fecha a través de un trailer con una vibra muy vintage.





En cuanto a las producciones, Humility, cuenta con la participación del cantante, compositor y guitarrista estadounidense de jazz, funk y soul, George Benson, quien le aporta armonía al track. En el vídeo, que fue dirigido por Jamie Hewlet, se puede apreciar a Noodle, 2-D y a Russel en la playa, patinando, jugando ajedrez y acompañados por que actor Jack Black quien toca la guitarra.





Por su parte el sencillo "Lake Zurich", podemos afirmar que es más electrónico e instrumental, una pista que, seguramente, estará en clubes de gran parte del mundo.





El único personaje ausente en estas 2 canciones es, Murdoc, quien está en la 'cárcel' como pudo verse en el vídeo de aceptación de Gorillaz que ganó en los Brit Awards 2018 en la categoría "mejor banda". En su remplazo vemos a otro personaje del que, de momento, no se conocen muchos datos. El nuevo disco se llamará "The now now", incluirá 11 tracks y estará disponible desde el 29 de junio.





GORILLAZ 2018 2