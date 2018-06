Kygo estrenó "Born To Be Yours" junto al grupo yankee Imagine Dragons.





Después de trabajar junto a grandes estrellas como OneRepublic, U2, Ellie Goulding, John Newman y Selena Gómez, entre otras, Kygo unió fuerzas con una de las bandas más exitosas de los últimos años: Imagine Dragons.





El combo norteamericano incursiona por el tropical house de Kygo en una inesperada colaboración que escucharemos en todos los medios, se trata de 'Born To Be Yours" (nacido para ser tuyo).





KYGO