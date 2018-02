Katy Perry vuelve a la Argentina en marzo con deslumbrante puesta en escena

La cantante estadounidense Katy Perry inició en Estados Unidos la gira mundial "Witness: the tour", que el 11 de marzo la traerá a la Argentina, donde actuará en el Club Ciudad de Buenos Aires.



En su presentación, Perry tocará los hits de "Witness", su útimo disco, que contiene los hits "Chained to the Rhythm"; "Bon Appétit", junto al grupo Migos, y "Swish Swish", con Nicki Minaj.



El tour, que encaró por Estados Unidos y que también llegará a Europa, México y Australia, incluye un paso sudamericano por Chile, Brasil y Perú, además del previsto para el 11 de marzo en Argentina.



El concierto en Buenos Aires contará con el gran despliegue escenográfico, luces, bailarines, cambios de vestuario y banda que Perry usa en Estados Unidos.



En la canción "Thinking of You", el diseño de escenario convierte al estadio en una galaxia con planetas colgando del cielo, mientras que en "Hey Hey Hey" ingresa con una motocicleta rosada.



Durante el tema "I Kissed a Girl" se introduce en un par de labios rojos que la muerden repetidamente. También aparece desde lo alto de un enorme aro de básquet y se introduce en él cuando interpreta el tema "Swish Swish", durante el que hace subir a un fan a jugar al escenario con una pelota.



Este encuentro con el público argentino es el regreso de la cantante pop luego de su "Prismatic World Tour", con 151 presentaciones en 2015, ocasión en la que el público local la pudo ver en el Hipódromo de Palermo.



Perry estará teloneada por la exitosa cantante pop argentina Lali Esposito, que está preparando su tercer álbum solista.