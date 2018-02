Katy Perry y su Witness The Tour tienen ya fecha confirmada en España, con un único concierto que tendrá lugar el jueves 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.





Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10:00h del miércoles 7 de marzo, a través de doctormusic.com y ticketmaster.es, también en tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster.





La propia Katy Perry ha hecho el anuncio del concierto a través de su perfil de Instagram, en una publicación que ha suscitado una gran polémica entre los independentistas. ¿El motivo? El escudo de España que ha incluido en la imagen y los colores de la bandera de fondo.









"No te equivoques, fulana. Barcelona no está considerada como una parte de España", escribe un individuo. "Barcelona is not Spain!!!", escribe otra. "See you in la república catalana, honey", afirma otro. 2Katy Perry, esa facha"...





La gira es la primera desde su aclamado Prismatic World Tour de 2015, "un espectáculo para 'dañar retinas' e impresionar" según Rolling Stone. Esta nueva gira viene precedida por el lanzamiento del cuarto álbum de estudio de Katy Perry, WITNESS, que debutó en junio en el número 1 del Billboard Top 200, y el número uno de iTunes en 46 países.





El single principal, Chained To The Rhythm, estableció el récord de escuchas de una artista femenina en el día de su lanzamiento en Spotify, y está certificado como Platino, con más de 1 billón de streams en todo el mundo. Las visitas al vídeo que lo acompaña la convirtieron en la artista femenina más vista en VEVO.





A su primer adelanto del álbum, le siguen temas como Bon Appetit, cuyo vídeo ha sido el más visto de Katy de todos los tiempos, con 14,2 millones de visitas en las primeras 24 horas, y Swish Swish, tema que se ha convertido en un fenómeno musical, con el baile más viral del momento.





Katy Perry - Bon Appétit (Official) ft. Migos





Katy hizo su debut en Capitol Records con One of the Boys en 2008. Consolidó su estatus de superestrella mundial con el siguiente álbum, Teenage Dream (2010). PRISM, su álbum de 2013, debutó en el número 1 en iTunes en 100 países y ha vendido más de 12,5 millones de álbumes en todo el mundo.





Con los singles Roar, Firework y Dark Horse, cada uno superando el umbral de los 10 millones, entre ventas de canciones y visitas, Katy Perry es la única artista que ha ganado tres Premios RIAA Digital Single Diamond.





En sus 10 años con Capitol, suma más de 18 billones de escuchas, ventas mundiales de más de 40 millones de álbumes y más de 125 millones de singles. Es la persona más seguida a nivel mundial en Twitter y la primera en superar los 100 millones de seguidores.





Fuente: ABC