Julián Volpato, hijo del Chino: "Intento hacer canciones pegadizas"

Julián Volpato, de 21 años, es el hijo del Chino Volpato, reconocido humorista e integrante de los "Midachi".

El joven es artista y mantuvo una entrevista con el sitio PrimiciasYa sobre su carrera musical, que comenzó hace siete años y que continúa en crecimiento con su primer disco "Esperando la vida", que se encuentra en las plataformas digitales.

Embed Otra de @lulanespolo.ph Una publicación compartida de ᴊᴜʟıᴀɴᴠᴏʟᴘᴀᴛᴏ (@julianvolpato) el 3 Mar, 2018 a las 2:17 PST





Y continuó: "A los 16 armé mi primer dúo que se transformó en una banda de amigos, que nos fuimos profesionalizando con el tiempo. Pudimos tocar con Lerner, con la Bersuit... Tuvimos momentos muy buenos. Después, como cualquier banda, teníamos nuestras complicaciones. Yo seguí con lo mío".





"Mi viejo siempre me bancó: si quería ser futbolista o carpintero me iba a ayudar. Con esto, me ayuda más, tenemos más cosas para hacer. Su respuesta siempre fue buena. Aunque algunas cosas no le di bola, ja..."





Volpato reveló: "Estoy laburando con los nuevos temas. Apenas me separé de la banda, me puse a hablar con el productor. Le mandé 30 o 40 canciones. Fuimos teniendo un proceso de composición en el que él iba eligiendo qué canción le parecía buena, tanto comercial como melódicamente. Logramos lo que tenemos hoy en día, que es este álbum de 6 temas. Está en Spotify".





"Las canciones son autobiográficas y pegadizas, que no sean fáciles de olvidar. Me esforcé bastante en las letras. Tienen fundamento lírico. La idea es que sean positivas".





"Está el primer video oficial de 'Esperando la vida' en Youtube. Yo también hago algunos covers para divertirme. Tengo un equipo hermoso, un camarógrafo que le está yendo muy bien, que es Rodrigo Velasco. Mi viejo me ayuda muchísimo en lo artístico y hay mucha gente detrás. Se fueron sumando de a poco. Estoy muy contento, planeando alguna fecha en un teatro a fin de año. En julio, grabaremos el segundo videoclip. Luego de tantos años, se aprendió y se mejoró muchísimo", finalizó.