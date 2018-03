Julián Bruno, líder de Los Totora

Julián Bruno, Juan Quieto, Juan Ignacio Giorgetti, Nicolás Giorgetti y Santiago Giorgetti son Los Totora. Esta banda nació en el año 2002 en La Plata cuando los integrantes salían del secundario y querían divertirse.



Esa idea de diversión y alegría fue por el camino del éxito y, poco a poco, empezaron a darse cuenta que no era un juego sino que era algo a lo que podían dedicarse y de lo que iban a trabajar. El profesionalismo fue logrando que la banda se acople mejor y empiece a lanzar sus propios temas que comenzaban a sonar en las radios de todo el país.



El éxito total, sin dudas, fue cuando salió Márchate ahora. Este hit logró poner a Los Totora en los primeros puestos de las radios y sonando en todos los boliches del país. Luego del surgimiento de esa canción en la voz de la banda platense el éxito empezó a mantenerse y a catalogar al quinteto como una de las bandas más reconocidas del país en cuanto a música festiva se refiere.



Además son muy amigos de varios personajes de la farándula y del fútbol, incluso varios de ellos participan en dicho videoclip. Esa buena relación con el mundo del fútbol llevó a Los Totora a realizar un show privado para los jugadores de la Selección Argentina en pleno Mundial Brasil 2014.



Ahora Los Totora estarán en la Vendimia Para Todos, evento que se realizará el próximo sábado 10 de marzo en el Stadium Arena Maipú. Diario UNO habló con Julián Bruno, uno de los cantantes y líderes de la banda, que recordó los comienzos y cómo surgió Márchate ahora.



–¿Cómo es volver a Mendoza en el marco de la Vendimia?

–Con muchas ganas, hace mucho no estamos en Mendoza. Que sea una fiesta y más la fiesta de Mendoza nos da mucha alegría porque sabemos que será muy importante. Tenemos la idea de ir algunos días antes y quedarnos también después del show para conocer y quizás para cerrar otra fecha.



–¿Se prepara distinto un show así?

–Solemos tocar mucho en boliche pero también hemos estado en muchos festivales entonces tenemos un repertorio bastante variado que se acomoda al público. Depende a lo que la noche, el lugar y la gente piden es lo que hacemos.



–Cumplen 15 años como banda... ¿Cómo has vivido esta etapa?

–En el primer show que hicimos yo estaba por cumplir 21 años. La verdad empezó como un juego y jamás imaginamos lo que podía venir. De a poco empezaron a surgir eventos muy importantes y nos dimos cuenta que no era más un juego sino que era un laburo y algo al que le dedicábamos nuestra vida. Hoy en día se ve desde otro lado pero para hacer un verdadero análisis de lo que hemos logrado deberíamos parar y mirar para atrás y eso recién pasaría cuando esto se termine.



–¿Cómo nació Márchate ahora?

–Es un poema brasilero que está modificado por nosotros y presenta algunos cambios pero no creíamos que iba tener este éxito.



–¿Quién propuso hacer ese poema?

–Fue escuchado por uno de los padres de los chicos, el papá de Juani. Él siempre nos propone temas y generalmente le decimos que no sirve (risas). En esta la verdad que la pegó y rompimos todo.



–Igual ese éxito era inimaginable...

–Márchate ahora a nuestro parecer era el cuarto o quinto tema al que nosotros le teníamos fe. Cuando hicimos el videoclip con los famosos la idea no era que ese sea el video final sino solamente un adelanto para que conozcan el tema. Pero bueno, uno propone pero la gente dispone y la verdad que fue un video increíble para nosotros.



–¿Cómo fue hacer ese video con famosos?

–Todos los que están en el video es porque quisieron participar. En ellos surgió la idea de hacer un video e incluso una vez que salió muchos otros nos reclamaron el por qué no participaron. La verdad que surgió de amistades que tuvimos con ellos y nos gustó la idea que estén.



–¿Cómo nació el vínculo con la gente del ambiente?

–Con los primeros que nos relacionamos fue con futbolistas. El primero que nos hicimos amigos fue con el Papu Gómez que se acercó a nosotros y bueno. Igual, por suerte, con todos los ambientes tenemos muy buena relación y grandes amigos.



–¿Cómo fue llenar el Luna Park?

–Sin dudas que fue el show más importante de nuestra carrera, lo puedo comparar con haber tocado en el mundial de Brasil. La producción y todos los preparativos nos llevaron unos tres o cuatro meses. La escenografía fue de nivel internacional y el resultado colmó las expectativas. Ahora estamos pensando en hacer algo similar pero quizás en un estadio abierto.



–¿Qué sueño les queda por cumplir?

–Nuestro sueño es que se abran las fronteras, si bien ya tocamos en Barcelona y Madrid o en Uruguay, Paraguay o Bolivia nos gustaría que sigan abriendo. Queremos hacer shows en Estados Unidos y en México y muchos lugares más. En México tenemos fecha para mitad de año y nos da mucha alegría.



–¿Qué tienen para este 2018?

–Tenemos bastantes giras, por Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y a mitad de año en Europa. También vamos a estar en Rusia y quizás volvamos a tocar para los jugadores de nuestra selección. La idea de parte de los jugadores está pero falta el visto bueno del cuerpo técnico.



–¿Cómo es estar enfrente a los jugadores que nos representan? ¿Y de Messi?

–Es que somos amigos de Di María, Andújar, Marchesín, del Kun (Agüero). Estar enfrente de Messi es muy difícil porque hay que controlarse de no ser cholulo (risas). Es un tipo muy humilde y tranquilo. Por ahí se acerca a hablar de música y nosotros hacemos fuerza para no sacarles el tema del fútbol (risas).