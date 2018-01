El rapero Jay-Z, con ocho nominaciones; Kendrick Lamar, con siete; y Bruno Mars, con seis, aparecen como los principales candidatos en la 60° edición de los premios Grammy, que se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de enero, en el mítico estadio Madison Square Garden, de Nueva York, y que podrá seguirse televisivamente en Argentina a través de la señal TNT.

Los tres artistas, junto a Childish Gambino, competirán en los preciados rubros disco del año y grabación del año, en tanto que Jay-Z y Bruno Mars también se anotaron en la puja por la canción del año, por "4:44" y "That's what I like", respectivamente.

Este último rubro también presentará a "Despacito", uno de los grandes hits del año, de Luis Fonsi, Daddy Yankee y la colaboración de Justin Bieber, que además se anotó en la competición por grabación del año y mejor dúo pop o performance vocal.

En tanto, la pianista Martha Argerich es la única artista argentina que competirá en esta edición, en la categoría mejor música de cámara o pequeños ensambles, con su disco "Martha Argerich & Friends: Live from Lugano 2016".

Esta nueva edición también podría llegar a contar con alguna premiación póstuma, por ejemplo en el caso del rubro mejor performance de rock, en donde están anotados los fallecidos Leonard Cohen con "You want it darker" y Chris Cornell con "The promise", quien compiten contra "Run" de Foo Fighters, "No good" de Kaleo y "Go to war" de Nothing More.