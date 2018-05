Fm Montecristo 93.7 y Diario UNO te presentan lo nuevo de Jason Mraz





Have it all es el nuevo single del músico norteamericano "Jason Mraz" que ha compuesto junto a David Hodges y JKash con la colaboración de sus amigos de Raining Jane.





El sencillo surgió después de que Mraz recibió y tradujo una bendición de un monje budista durante una visita a Myanmar en el año 2012.





"El mundo cambió mucho desde 2012. Cada vez más gente marcha por sus derechos de libertad e igualdad; quieren ser vistos y escuchados. El activismo está otra vez de moda. Escribí una serie de canciones de frustración e ira, tristes incluso, entre ese momento y el presente, pero no quise presentarlas; no quise cantarlas", describió el músico.





Jason Mraz agregó que "Have It All" es un tema con un mensaje esperanzador que lo ayudó a sanar y seguir adelante.