Imagine Dragons, la banda multiplatino y ganadora del premio Grammy lanzó una canción titulada "Natural" a través de KIDinaKORNER / Interscope Records. "Natural", que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue elegida como el himno de la temporada de fútbol americano universitario de ESPN este año.





"Vivir en un mundo de perro-come-perro puede sacar lo peor de ti y, a veces, lo mejor", dice el cantante Dan Reynolds. "Sería una mentira decir que no me he vuelto algo escéptico sobre algunas cosas en la última década de mi vida. Sin embargo, creo que cuando verdaderamente aprendes a amarte a ti mismo, los ojos que juzgan y las palabras de odio pierden sentido. "Natural" se trata de encontrarte a ti mismo y de estar dispuesto y ser capaz de resistir cualquier adversidad que se te presente", dijo el líder de Imagine Dragons.





El tercer álbum de estudio de Imagine Dragons, "Evolve", ha sido certificado doble platino a poco más de un año de su lanzamiento en junio de 2017. "Evolve" ha pasado 55 semanas en el Top 200 de discos de Billboard, donde actualmente ocupa el puesto número 17. El álbum también ocupa el puesto 12 mundial en Spotify con más de 36 millones de oyentes mensuales.





Imagine Dragons se encuentra actualmente de gira para la segunda etapa de su "Evolve World Tour".





IMAGINE DRAGONS