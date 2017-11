Il Divo en una noche de clásicos

El grupo Il Divo actuará en Mendoza este jueves, en el marco de la gira "Una noche con lo mejor de Il Divo". El cuarteto ha vendido más de 30 millones de discos y cuenta en su haber con 160 premios y cuatro giras mundiales.





Il Divo está compuesto por un cuarteto vocal masculino formado en 2003 e integrado por el compositor y tenor suizo Urs Bühler, el barítono español Carlos Marín, el tenor estadounidense David Miller y el artista pop francés Sébastien Izambard.





Actualmente de gira en por Sudamérica, esta "boyband" aterrizará en nuestro país para presentarse este jueves en el Arena Maipú y luego en Buenos Aires





Miller adelantó a medios brasileños que las presentaciones incluyen nuevos contenidos y nuevo repertorio, al tiempo que aseguró que no faltarán los clásicos como Unbreak my Heart, Without You, My Heart will go on, Hallelujah, The winner takes it all y Amazing Grace.





il-divo.jpg Nuevo tour. "A night with the best of Il Divo" es la gira que trae el cuarteto inglés al Arena.



"Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de traer nuestros mejores éxitos en gira por las Américas", manifestó. "¡Los estamos llevando de nuevo a lo básico y alimentando nuestro programa con las canciones que nuestros fans aman! Va a ser una noche para recordar y no podemos esperar para embarcarnos en una noche con lo mejor de la gira de Il Divo", cerró.





El grupo fue proyectado y asociado hace 15 años en Gran Bretaña por el productor musical Simon Cowell para la discográfica inglesa Syco Music, y fue quien lo bautizó como Il Divo.





Desde su origen tuvo proyección a nivel mundial al dejar una marca en la música clásica y en todo el panorama musical dentro del estilo difundido como crossover clásico o "pópera".





Il Divo –integrado por artistas en los que se destaca también su belleza física– ha perdurado en el tiempo con un repertorio de clásicos interpretados en una fusión de pop melódico y técnica lírica que no teme a recorrer múltiples idiomas y sigue convocando multitudes alrededor del mundo.





Il Divo



Entre otros galardones, recibieron el premio al Artista de la Década (2016), el Classic Brit Awards y el Silver Clef Award (2015). Desde su creación lanzaron varios discos, entre ellos Ancora (2005), Siempre (2006), The Promise (2008) y Wicked Game (2011).





Durante su carrera vendieron más de dos millones de copias con sus cuatro primeros álbumes, mientras que en su primera gira mundial las entradas se agotaron en 69 ciudades de 18 países.





Actuaron en muchos de los más renombrados escenarios como el estadio de Wembley, el London Coliseum, en Madison Square Garden y el Nippon Budokan.





Han visitado la Argentina en varias oportunidades, como en los años 2007 y 2012.





Amor y pasión es su último y séptimo disco de estudio, grabado hace dos años completamente en español con clásicos de todo Iberoamérica.





il-divo-5753_0.jpg