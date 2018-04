La cantautora chilena Mon Laferte, que anunció un show para el 22 de setiembre en el Teatro Gran Rex, consideró que Luis Alberto Spinetta "es una figura clave y fundamental de la música latinoamericana".





Ganadora de varios premios Grammy, la chilena encara desde una búsqueda muy profunda en el folclore latinoamericano, con influencias que van desde Lila Downs pasando por Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chabuca Granda, Chavela Vargas, Gustavo Cerati , Cafe Tacuba, Los Tres, pero también incluyendo a Sandro, Alfredo Lara, Juan Gabriel, Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez, entre otros.





La cantante, residente en México desde hace varios años, visitó Buenos Aires para presentarse en el Lollapalooza, pero su show estaba previsto para la tercera fecha que se suspendió debido a la fuerte tormenta que se abatió sobre Buenos Aires.





Sobre las influencias de la música argentina y su futuro disco, Mon Laferte charló con la agencia Télam:





–Viniste para tocar en el Lollapalooza y se suspendió tu fecha por lluvia, pero te estás llevando vinilos de Luis Alberto Spinetta y Virus. ¿Cómo fue eso? ¿Ya los habías escuchado en Chile?

–Sí, en Chile llega todo lo de Argentina y me crié con eso. Mi favorito era Fito Páez cuando estaba más pequeña y mi primer casette que tuve en toda la vida era de Mercedes Sosa, y mi canción favorita era Los Mareados, con el bandoneón y la voz de ella, y me sabía cada respiración de ella. Y claro, Spinetta, Charly y Virus. Chile tuvo mucha influencia del rock argentino y hoy le debemos mucho a Spinetta, yo y toda la música.





–¿Qué encontrás en Spinetta y en Federico Moura, de Virus?

–Spinetta es una pieza fundamental y clave de la música. Que él existiera nos hizo un favor a todos, él abrió esa brecha del rock en español, de ver la música de otra manera y su poesía.





–Decís que estás mirando hacia adentro. ¿Estás navegando en la música latinoamericana o estás mucho con el rock?

–Estoy mucho con toda la música. Estoy descubriendo también un poco el Caribe, que para nosotros los sudamericanos lo vemos muy lejano, pero está muy presente también. Entonces estoy escuchando eso, un bolero más caribeño. Más al bolero, más salsa, que es como el término comercial. Y de México, un poquito de danzón, que está muy emparentado. Estoy escuchando mucho esas cosas, lo que no quiere decir que vaya a hacer un disco sobre eso.





–Pero eso lo atraviesas por tu tamiz más rockero, ¿no?

–Sí. Finalmente yo siento que el rock es más una actitud que un sonido. Incluso, esto de la guitarra distorsionada y vestirse de negro ya me parece un disfraz, creo que el rock tiene que ver con una actitud y con un discurso. No me veo haciendo un disco sólo de guitarras con mucha distorsión o muy ruidoso. Tampoco me veo haciendo música alegre por así decirlo, no sé por qué me cuesta hacer canciones alegres.





–Ahora que estás recorriendo a full América Latina, ¿te viene para las letras la situación de las mujeres, donde las marchas han sido muy grandes? ¿Lo estás volcando?

–Desde que nací la violencia está presente y no nos damos cuenta. Lo del aborto seguro y legal me encantó lo que he visto en las calles, y eso es algo bien violento, que una sociedad decide sobre tu cuerpo es bien injusto. A mí me ha tocado también despertar, porque a pesar de que he sido toda la vida, como todas las mujeres... no me gusta decir víctima pero de esta violencia, hay cosas que no me daba cuenta. Estos micromachismos de decirle a alguien que "no llore como nena", y de repente darte cuenta de lo que estabas diciendo. Creo que toca un momento histórico, estamos despertando. Todavía me jode muchísimo que me pregunten "¿quién produjo tu disco?", y cuando respondo "yo" me digan "si lo hice sola". "¿Y qué crees? También sé tocar la guitarra y me pinto los labios de rojo", me da mucha rabia. Todavía está pasando esto y uno lo ve normal, pero es una mierda. Yo voy a reuniones de trabajo y de pronto voy con vestido, y pienso "van a pensar que quiero seducirlos", y me termino vistiendo como hombre. Me pasó mucho que cuando empecé en esto decía "es que si me visto, me pongo tacón o me maquillo mucho no me van a respetar como músico, entonces me voy a tener que vestir lo más parecido a un hombre". Me acuerdo el día que toqué en Vive Latino por primera vez, que no pasa mucho, y dije "a la mierda esto" y me puse un taconazo. Yo me puedo vestir como se me dé la gana.