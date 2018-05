Grave denuncia de abuso sexual contra Joaquín Levinton

Además, y según el relato de la mujer que cuando ocurrió el hecho, en 2013, tenía 17 años, Levinton le dio marihuana con cocaína para fumar en un boliche de Palermo y eso hizo que se descompusiera.





"El estaba en ese lugar, yo no lo conocía. Pasó por al lado mío y me invitó a subir al segundo piso con él, yo acepté, fui sola. Había fumado porro con mis amigas algunas pocas veces. Me invitó a fumar y también acepté. Me empecé a sentir mal", cuenta la joven.





En la denuncia la mujer siguió contando que lo que le dio el músico fue "un porro con cocaína" y que se empezó a sentir peor: "le dije que me iba a mi casa. No me dejaba ir, primero manipulándome, diciéndome que mis papás me iban a retar si me veían en ese estado. Me largué a llorar, se enojó porque lo estaba haciendo perder el tiempo".





Tras producirse esa situación, según escribió en el blog la joven, Levinton se ofreció a llevarla a su casa, pero la llevó a la suya y allí -relató- "me manipuló diciéndome que no podía ir así a mi casa, que me iba a dar algo para 'bajar'. Me lo dijo de manera agresiva, me dio miedo él y me dio miedo que mis viejos me vieran así".





"Me dio algo que me hizo quedar dormida. Me desperté al otro día sin bombacha y sin nada de ropa en el piso de su cuarto. Bajé y el estaba con otros hombres en el living. Me presentó con sus amigos diciendo que era una "putita que pegó en Makena". Todos se reían", siguió en el blog.





La denunciante contó que le pidió plata al músico para irse en un taxi porque estaba "muy asustada y paralizada" y éste le empezó a gritar y la sacó de la casa.





En el final de la denuncia, la chica de hoy 22 años aseguró que le costó mucho contarle lo que le pasó a su familia y amigas.





"Hasta hace unos meses viví creyendo en eso que él me dijo, que yo era una putita. Que yo subí a ese segundo piso porque era una putita. Que yo acepté ir a su casa porque era una putita. Yo no era ni soy eso. Por suerte y gracias a todas las mujeres que nos están ayudando, junté fuerzas para sacarme este dolor de adentro y se lo pude contar a mi mamá y a mis amigas", concluyó.





En tanto, tras darse a conocer la denuncia, el músico hizo su descargo en la red social Facebook y desmintió rotundamente el hecho.





"En base a la denuncia anónima que se realiza en mi contra en un blog, me pongo a total disposición para aclarar esta situación en el ámbito que corresponde, ya que por medio de una red social y sin pruebas, tratándose de un tema tan sensible, lo único que se genera es daño y confusión", escribió Levinton en la red social. Y concluyó: "Desmiento esta acusación gravísima, y me siento muy dolido por tener que atravesar este momento".

