Funky pop junto a Capital Cities

Después de sonar en todo el mundo con éxitos como "Safe And Sound" y "Kangaroo Court", la banda oriunda de Los Ángeles, Capital Cities, vuelve con "My Name Is Mars".





El sencillo, lanzado a través de Capitol Records, "My Name Is Mars" es una melodía con ritmos funky y que cuenta con la participación vocal del rapero Sacha.





Fundada y liderada por Sebu Simonian y Ryan Merchant, el dúo norteamericano Capital Cities, ofrece una versión brillante y profunda de funky pop, extrayendo su energía contagiosa de las interminables yuxtaposiciones dentro de cada track.





Recordemos, el combo con sede en Los Ángeles, primero dio a conocer su estilo con el éxito "Safe and Sound", que se multiplicó en todo el mundo, encabezando las lista de canciones alternativas del ranking Billboard de los EE.UU y entrando en el Top 10 de la lista Hot 100.