Franz Ferdinand estrenó una versión alternativa de 'Glimpse Of Love'





La banda escocesa compartió una linda versión de 'Glimpse Of Love', reciente lectura a uno de los grandes singles de su aclamado último álbum, Always Ascending lanzado en 2017.





Utilizando la composición original como excusa para volver al estudio, la banda decidió devolver a "Glimpse Of Love" toda la fuerza que había ganado durante las presentaciones en vivo: más bombos, más medios, y más power, junto a la mezcla extraordinaria de Serban Ghenea un productor que trabajó con renombrados artistas entre ellos: Lorde y Rihanna, para darle aún un perfil más cercano y con más pegada.





FRANZ



Always Ascending fue grabado a medias entre los estudios RAK de Londres y en Motorbass de París, con la ayuda del productor Philippe Zdar – conocido por sus trabajos bandas como Cassius, Phoenix o The Beastie Boys -, cuya magnifica relación con el grupo liderado por Alex Kapranos se puede apreciar en cada segundo del disco, en una producción nueva, fresca, y que supone un paso adelante. 'Always Ascending' amplia el registro de Franz Ferdinand – reafirmando así el sentido al título -, y lo define, como dice Kapranos: "como "una mezcla homogénea de futurismo y naturalidad".