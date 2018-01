Florencia Otero y Germán "Tripa" Tripel, una de las parejas más fuertes y reconocidas del espectáculo argentino, cumplirán finalmente su sueño de conocer la ciudad de Nueva York y estudiar en la academia "GO Broadway", el programa de teatro musical más reconocido que desde 2010 se ocupa de llevar a Broadway alumnos de teatro musical y reconocidos artistas de Argentina y Latinoamérica a Nueva York.

Flor y "Tripa" partirán a la gran manzana este fin de semana para estudiar allí, y sobre todo, protagonizar "FlowerTrip, by GO Broadway" en Shelter, uno de los bares más exclusivos de Brooklyn. Además, se presentarán junto a sus compañeros del curso en el Consulado General Argentino y Centro de Promoción en New York, y en un teatro en Manhattan.

Flor 2





"Para mí la experiencia 'GO Broadway' es cumplir un sueño. Estar en la meca del musical que es nuestro fuerte en nuestro país y poder nutrirnos de nuestra propia experiencia, y de la de otros integrantes es totalmente enriquecedor para la carrera y para la vida. Creí que después de ser mamá esto iba a ser imposible, tanto viajar a estudiar y se dio. No conozco New York, así que estoy fascinada con la idea. Mi objetivo es aprender un poco más, como todos los días de mi vida, pero esta vez en un marco lleno de gente con talento, entusiasmo y sed de saber y nutrirse. ¡Estoy feliz!", señaló Flor.

Por su parte, Germán agrega: "¡La experiencia 'GO Broadway' es única en el mundo! Para mí es un sueño hecho realidad viajar y estudiar junto a los artistas que más admiramos del teatro musical y los profesionales más capacitados en este ámbito. Es un privilegio poder nutrirse de esta experiencia. ¡A conquistar New York!".

La pareja de artistas que comenzó su relación cuando juntos protagonizaron hace 10 años la comedia musical "Rent" y desde ese momento encabezaron docenas de obras de teatro, también llevarán a su pequeña hija Nina para cumplir este sueño en familia.

Flor 1