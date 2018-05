A días de haberse retirado temporalmente de los escenarios, las chica de Fifth Harmony están estrenando el video musical de Don't Say You Love Me.





La pista se incluye en su disco homónimo publicado en 2017.





"Gracias por un viaje increíble. Te amamos, Harmonizers", tuiteó Dinah Jane, Lauren Jauregui, Normai Jordei y Ally Broke.





Disfrutá:





Fifth Harmony