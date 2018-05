Este fin de semana bailamos con "La Casa de Papel"

"La Casa de Papel", la serie del momento, ahora tiene pulso dance





"My life is going on", tema que se puede escuchar en el inicio de cada capítulo principal, ahora tiene una nueva propuesta, una versión electrónica que cautivará a los amantes de este género.





Recordemos, 'La casa de papel', es una serie que se emitió inicialmente en la cadena de televisión española "Antena 3" y luego comprada por Netflix . "La Casa de Papel" ha logrado estar entre las 20 series más vistas dentro de esta plataforma; ahora su popularidad va increscendo y se traslada también a su banda sonora, con una nueva versión con una base electrónica realizada por el productor y Dj español Gavin Moss.





Tras el éxito, no sólo de la serie, sino también del tema principal, Cecilia Krull, su cantante y compositora, se dejó cautivar por una propuesta musical que le da un giro electrónico y festivo a su canción 'My Life is Going On'. Este trabajo surge de la mano de Gavin Moss, quien logró hacer de esta versión un track que pondrá a bailar a quien lo escuche, ideal para la previa con amigos de este fin de semana.





