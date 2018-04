Eruca Sativa editó un EP en forma digital

El trío rockero Eruca Sativa, que acaba de lanzar digitalmente un EP y prepara un mediometraje con escenas en vivo de sus shows en el Luna Park, se manifestó a favor de un aborto legal, seguro y gratuito, y consideró que la decisión del gobierno bonaerense de no prestarle seguridad al show de La Renga en Mar del Plata constituye "una estigmatización de su público".





En plena celebración por sus 10 años de trayectoria, que los encuentra realizando una larga gira nacional, Eruca presenta el EP "Vivo" que incluye versiones en vivo de los temas "Japón", "Confundiste", Amor Ausente" (junto a Abel Pintos ) y "Haku Malvin".





Eruca Sativa con Abel Pintos - Amor Ausente (En Vivo)



Junto a la cantante y guitarrista Lula Bertoldi, la bajista Brenda Martin y el baterista Gabriel Pedernera aparecen Ignacia, Nico Alfieri de Todo Aparenta Normal, Patricia Pacheco, Luciana Segovia de Cirse, Luciano Farelli, Barbie Recanati, Julián Baglietto, Sig Ragga, Fer Martinez Mina, Larro Caballido y otros.





Además, aproximadamente en un mes se sumará al canal digital de Eruca en Vevo y Youtube un largometraje con un resumen de los últimos conciertos en el Luna Park y por algunas ciudades del interior de la Argentina.





Eruca Sativa - Confundiste (En Vivo)



-La Renga tuvo que cambiar el show de Mar del Plata a San Luis por problemas de seguridad, ya que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se negó a poner a la policía a disposición. ¿Tienen alguna posición tomada respecto a cómo le puede pasar esto a una banda tan convocante como La Renga?

- Gabriel Pedernera: Es triste cuando un evento así no se puede hacer por motivos ajenos a la producción del grupo. Yo no estoy muy metido en cómo es toda la situación, así que no te puedo decir con certeza. Son cosas que hablan un poco de dónde está puesto el foco, ¿por qué recibe más apoyo el fútbol que un concierto de música? No sé.

- Lula Bertoldi: También me parece que pasa que no hay suficiente información. La Renga desde hace mucho tiempo se cuida muchísimo porque le han pasado cosas feas y han sabido salir adelante y mejorar la seguridad, la producción de los shows y meter más shows repartidos en el año para que no se les junte tanta gente a la vez. También debe haber un poco de miedo de los locales, que piensan que es como el Indio y va a ir un malón de gente. Esa falta también de información genera un poco de miedo. Creo que La Renga ha sabido producir muy bien sus shows y creo que hace varios años que no tienen incidentes.

- G.P.: Es eso, falta de información. Esto también aplica para lo que hablamos de igualdad de género, el 8M y todo lo que está pasando, tenemos que romper con algunas tradiciones. No puede ser que se asocie a la música rock con un desastre sobrenatural, no puede ser que las personas, los dirigentes o la policía tenga miedo porque va a tocar un grupo. Tenemos que romper un poco con eso.

- L.B.: Es una estigmatización del público que va a ver a La Renga o al Indio, también. Hay temas que tienen más que ver con el miedo o la falta de seguridad que con la banda o el público en sí mismo. Son muchas las aristas para analizar, es muy básico, muy rudimentario decir que el rock mata. Es muy superficial no querer informarse sobre lo que realmente pasó y estigmatizar a un artista, un género o al público. Sino siempre los rockeros vamos a ser los rotos, los quilomberos, los que rompen todo o los que son anarquistas, y no es así.





-Respecto de la despenalización del aborto, ustedes tomaron una posición muy clara en favor y lo dijeron en las redes sociales. ¿Sintieron que hubo un acoso de trolls y bots por haber tomado esa posición?

- L.B.: Lo que pasa es que uno sabe lo que está exponiendo. Es muy personal, nadie va a forzar a nadie a publicar algo porque es muy personal el tema o la postura sobre la legalización del aborto. Y yo creo que no hay grises y menos para una mujer, o se está a favor o se está en contra. Una vez que uno se empieza a interiorizar en el caso sobre la legalización del aborto, que es un tema de salud pública, para una mujer no hay grises. Me parecería hipócrita si alguien lo planteara.

- Brenda Martin: En realidad cuando uno manifiesta una opinión de ese tipo, que tiene mucho peso desde el punto de vista que lo quieras ver, yo no espero defenderme. Nunca vamos a pensar todos igual, lo importante es que si hay una urgencia de salud pública tengo ganas de colaborar con que se apruebe determinada ley. Va a haber un montón de gente que no te sigue más o te elimina, pero por suerte políticamente no nos pasó nada, no nos cerraron ninguna puerta ni nos bajaron de un festival. Cuando eso empiece a pasar, será el momento de salir a hablar más. No tenemos que perder esa libertad de expresarnos.

- L.B.: No sé cómo definir a un troll o un bot, pero siempre hay gente que se va a manifestar en contra y a favor y está perfecto, porque para eso son las redes sociales. Está bueno ver qué piensa la gente sobre lo que uno piensa y debatir. Me parece lo más sano debatir sin agredir, sin llegar al punto de agredir por lo que yo pienso o la postura que adopto. No sé si decirte que son bots o trolls, creo que son personas que están en contra y quieren expresarse, y me parece perfecto. Lo que no banco es la agresión. Somos personas muy proactivas y pacifistas, siempre en nuestras canciones promovemos ese mensaje de crear, de no destruir, de ser proactivos e ir para adelante con buenas intenciones. Es obvio que la postura individual que cada uno adopte tiene esa vía