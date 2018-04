Emanuel Horvilleur será otro de los nombres destacados en el "Wine Rock 2018" que se llevará a cabo este sábado 7 de abril en "Bodega Monteviejo" desde el mediodía.





El ex integrante de "Illya Kuryaki & The Valderramas" habló con "Montecristo Breakfast", espacio que se emite por el 93.7 de Fm Montecristo, de lunes a viernes de 08 a 13, y afirmó: "estoy muy contento de ser parte del Wine Rock, la verdad que siempre supe de la existencia del festival y de los artistas que tocaban, y bueno, ser parte este año, ya en plan solista, me pone muy feliz, es la primera vez que voy a estar en el escenario de este espectáculo, tengo amigos que son parte de la organización, así que además de ir a tocar, me reúno con gente que aprecio mucho, así que tengo muchísimas ganas que llegue el sábado".





En cuanto a su repertorio, Emanuel Horvilleur, tocará sus temas más conocidos en plan solista. Actualmente el músico nacido en Palermo, está grabando un video clip, que formará parte de su próximo álbum, que de momento no tiene fecha ni título confirmado. "El Hit" es el track que tiene a Horvilleur, en las radios de todo el país y América Latina, una balada rockera que ha recibido muy buenas críticas de sus seguidores.





Emanuel Horvilleur integró el dúo Illya Kuryaki & The Valderramas durante casi una década, junto a Dante Spinetta, con el que editaría siete discos hasta el año 2002, fecha de separación de la banda, y uno más en el año 2012.





Como solista, Horvilleur, publicó 5 discos: Música y delirio (2003), Mimosa (2004), Rocanrolero (2005), Mordisco (2007) y Amor en polvo (2010).





