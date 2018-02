Elvis "está vivo" y canta con sinfónica en vivo

La experiencia visual y auditiva "Elvis: Live in Corcert!", que celebra la vida, obra y legado de Elvis Presley , será presentado el 26 de abril en el estadio Luna Park, en pantalla gigante y musicalizada con una orquesta sinfónica de 50 músicos en vivo.





La proyección será presentada por Priscilla Presley, la ex esposa del "Rey del rock and roll" y contará con imágenes inéditas, incluso de Graceland, la mansión que el cantante y actor estadounidense habitó en Memphis.





La puesta está inspirada en la popularidad del lanzamiento de los compilados de Presley, "If I can dream", lanzado en 2015, y "The wonder of you", presentado un año más tarde, con la remasterización de los registros vocales y nuevos arreglos orquestales.





Su ex mujer, Priscilla Presley, expresó en comunicado de prensa: "Los que vengan a los conciertos podrán ver a Elvis tal como era. Quedará cautivados por su actuación en vivo, no podrán quitar la vista de él, podrán ver su personalidad, su sentido del humor. Tenés la sensación de que está ahí de verdad".