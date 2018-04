El tango hecho de historias, palabras, imágenes y melodías

Miguel García Urbani, una de las inconfundibles voces de radio Nihuil, suele recordar la frase de Leopoldo Marechal, aquella que sostiene que "el tango es una posibilidad infinita" y está dispuesto a ahondar en esas posibilidades con un espectáculo que recorrerá Buenos Aires y Europa antes de hacerse oír en Mendoza.





Cuando nace un tanguista es una manera de abordar el género desde múltiples formas –desde la palabra, la música y la imagen– en un espectáculo que nos regresa al placer de que nos cuenten una historia y de apropiarnos del tango, un género que no tiene sus límites en Buenos Aires, y así lo explica García Urbani: "En febrero de 2017 edité el libro Tango y falsas promesas, con el objetivo de presentarlo en el Festival de Tango de Granada (España) que se hizo en marzo de ese año. Fuimos con un espectáculo previo a este, que tenía otras características. Eran mis relatos, pero con tangos y canciones criollas ya compuestas, famosas. Uno tiende a ligar el tango a Buenos Aires o a la Pampa Húmeda, y esto tiene la intención de mostrar que tanguista se puede ser en cualquier lugar del mundo. Por eso la ambientación, los paisajes, los personajes, son todos de esta zona, entre Corralitos y Lavalle".





Este espectáculo se sumerge en la creatividad de muchos, porque las canciones están compuestas para los relatos de García Urbani–inspiradas en ellos– y el trabajo lo ha hecho Gustavo Micieli. La voz que se hace cargo de esa intención emotiva que es el tango es el cantante Vittorio Badaloni. Todos ellos, junto con el guitarrista Rubén González, se presentarán hoy en la Feria del Libro de Buenos Aires y partirán luego a Europa, de gira.





Las composiciones musicales son tangos, un vals, un candombe, una milonga y un tema instrumental, sobre seis relatos del mencionado autor.





La dinámica de las presentaciones es la siguiente: el escritor hace una breve lectura en vivo de un fragmento de uno de estos relatos, con un soporte visual muy especial. Se trata de im proyecto fílmico, creado por una cineasta mendocina radicada en Buenos Aires, Lisa Mena, que a su vez se basa en las fotografías de Carlos Púrpura, que es quien realizó las fotografía del libro Tangos y falsas promesas. Luego el cantante interpreta el tango inspirado en ese mismo relato.





"Con Gustavo Micieli coordinamos no contar dos veces la misma historia. La primera vez que lo probamos quedamos muy conmocionados. Estrenamos estos temas entre amigos y todos se reían entre pícaramente, emocionados y cómplices", cuenta García Urbani.





El escritor destaca lo que implicó el desembarco del músico y compositor Gustavo Micieli en este proyecto. "Cuando él me propuso este trabajo me sentí muy honrado, es un tipo absolutamente talentoso, con una trayectoria increíble, no por nada Mercedes Sosa lo convocó para su último disco a él y a su hermano. Gustavo hizo los arreglos de Zamba de los adioses para Mercedes. Yo lo admiraba antes de conocerlo personalmente y tuve la suerte de que le gustaran los relatos del libro y me propusiera hacer esto. El ha estado al frente de toda la parte artística", refiere.





Y, de frente a la gira por diferentes lugares europeos, surge la pregunta de por qué el tango sigue ejerciendo esa fascinación entre propios y ajenos. "El tango tiene el atributo de ser un mapa de la condición humana. Es, como decía Leopoldo Marechal, 'una posibilidad infinita' y a la hora de ponerse a trabajar uno puede hacer con eso o desde eso, infinitas cosas, afortunadamente. La intención nuestra es esa, la misma que tuve con el programa radial de tango durante 25 años, que es una indagación constante, semana a semana, sobre esto que es el tango, emparentándolo con la mitología, la literatura, la historia, con todo tipo de demostraciones del pensamiento y de la sensibilidad. Y da para que uno pueda hacer su pequeño aporte desde esa perspectiva", concluye García Urbani.