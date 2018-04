El segundo día de la previa del Wine Rock se lució con gastronomía, música y muchos vinos

La cita comenzó a las 18 con una entrevista exclusiva e íntima con Guillermo "Walas" Cidade, conocido en el mundo del rock por ser el fundador de la banda "Massacre" y además, del primer grupo de skate punk del país.





Walas, estuvo presentando su libro "Skate Punk – Un lunático sobre ruedas".

Pasadas las 19 y hasta aproximadamente las 22 horas, nos deleitamos con una charla entre el reconocido y pionero del periodismo del rock Claudio Kleiman; junto a el periodista y conductor Bebe Contepomi. Como tercer integrante de este trío de lujo estuvo el señor Marcelo Rodríguez, más conocido por todos como "Gillespi", músico y ya leyenda de nuestro rock nacional.

Desde anécdotas personales hasta recuerdos de viejos tiempos con grandes de nuestra música como Luca Prodan, Luis Alberto Spinetta y Charly García, (entre otros) fueron los tópicos elegidos para compartir con el público presente.

Paralelamente a estas entrevistas, en el patio del hotel se desarrolló el "Master of food and Wine", que reunió a las casas de gastronomía más importantes de la zona, de la mano de reconocidos chefs a nivel internacional, que nos deleitaron con platos para todos los gustos y estilos. No faltó tampoco el buen vino, que estuvo presente a través de las etiquetas más distinguidas de Mendoza.

El encuentro fue perfecto entre sabores y mucho rock. Por el escenario de la noche pasaron Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, pero esta vez con su nueva banda VANTHRA que hicieron vibrar al público con sus canciones. También nos encontramos con personalidades como la modelo Dolores Barreriro e Iván Noble que disfrutaron del evento en calidad de invitados.

Le siguió el señor Coti Sorokin con sus clásicos como "Nada de esto fue un error" y "Tu nombre". Luego se sumaron al escenario Déborah Nixon con Gillespi, Juanchi Baleirón, Felipe Staiti, Marcelo Pelleriti y Rano Sarbach como cierre de una velada inolvidable.

