Para el guitarrista de Buzzcocks, Steve Diggle, el punk es una "actitud" y se trata de los sentimientos de las canciones.





"Creo que muchos jóvenes lo mantienen vivo escuchándolas", dijo Diggle en una entrevista telefónica desde Londres. "Es una música que conecta con la gente de una manera muy honesta".





Buzzcocks, una de las bandas seminales del punk británico de la década de 1970, regresarán a México el 19 de mayo como acto estelar del Festival Marvin. La banda, creada hace más de cuatro décadas y que tuvo un receso de varios años en la década de 1980, está bastante activa con una gira que la llevará de nuevo a Gran Bretaña tras su concierto en el Plaza Condesa de la Ciudad de México.





"Estamos muy emocionados", dijo el guitarrista. "Ansiamos que llegue el festival".





Es la segunda presentación en México del grupo, que completan el vocalista Pete Shelley, el baterista Danny Farrant y el bajista Chris Remington. La primera fue en 2012, cuando estuvieron en el Auditorio Blackberry en una fecha compartida con St Vincent. De aquella ocasión Steve recordó lo bien que la pasaron, y sobre todo que disfrutaron del tequila.





En México , al igual que en otros países por donde van tocando clásicos como "Ever Fallen in Love" o "What Do I Get?", encuentran a muchos fieles seguidores pero también a gente joven que apenas los está descubriendo, algo que los alegra especialmente.





"Algunos ni siquiera habían nacido cuando comenzamos", dijo Diggle al tiempo que destacó que el punk es bueno para "abrir la conciencia, los inspira a descubrir quiénes son".





"Este tipo de música les hace sentirse vivos, les hace cuestionarse cosas", agregó.





Buzzcocks han inspirado a bandas como Oasis, U2, Green Day, R.E.M. y Nirvana, con la que llegaron a estar de gira. Su álbum "Singles Going Steady" de 1979 ocupa el sexto puesto de la lista de los 50 mejore de pop-punk de Rolling Stone. Su producción más reciente es "The Way", de 2014.





Con este bagaje les resulta algo difícil escoger el repertorio que tocarán en sus conciertos, y siguen interesados en producir música.





"Necesitamos trabajar en un nuevo álbum pronto", apuntó el músico.





Diggle lanzó un disco en solitario el año pasado, "Inner Space Times", el cual tiene un estilo más clásico con toques de hard rock y psicodelia así como un tono más introspectivo como en la canción a piano "Sick City Sometimes". También sale de gira con la banda que lo acompañó en ese proyecto.





Cuando no está dedicado a la música le gusta caminar por Londres, donde vive desde hace años. El guitarrista creció en el área de Manchester, donde surgió la banda en una época en la que "nadie se imaginaba lo que iba a pasar, íbamos avanzando día por día".





Ahora "es un mundo diferente, hay teléfonos celulares pero la gente todavía quiere ver tocar a las bandas en vivo", dijo. "La electricidad y la pasión del público crean un momento especial, es algo mágico".