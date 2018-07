El particular Boom Boom Kid en Mendoza

Carlos Rodríguez nació el 13 de enero de 1972, según dice el DNI del individuo. Pero su verdadera identidad va mutando según el estilo o forma que tome su vida laboral en el momento. Es que el artista ha cambiado de seudónimo en reiteradas ocasiones.





"Es para que no me sigan", dijo Rodríguez cuando se le preguntó sobre por qué mutar su nombre. Nekro, en Fun People; Il Carlo, cuando hace boleros; Boom Vän Kinder, en su proyecto karaoke, o Boom Boom kid son los nombres que ha llevado Rodríguez a lo largo de su carrera que lleva más de 30 años.





"Si tengo que elegir un seudónimo que me identifique para mi vida sería vagabundo", dijo el artista en diálogo con Diario UNO, charla en la que se mostró muy desfachatado y en tono filosófico en reiteradas oportunidades.





Luego de una larga gira por Inglaterra, Rusia, Bielorrusia, Chile, Uruguay y Brasil, Boom Boom Kid regresa a Mendoza junto con su banda para presentar su más reciente trabajo, El disco del verano, y repasar su amplia trayectoria.





La cita es este sábado, a las 23 en donde el Kid desembarca en N8 (Mitre y Godoy Cruz, Mendoza capital) en lo que será una noche imperdible con uno de los artistas independientes más emblemáticos del rock latino.





Cabe destacar que nuestra provincia será la última parada de BBK antes de tocar en Buenos Aires para después partir hacia Perú, Colombia y México. Durante 2017, el Kid se quedó en Argentina y grabó cinco discos, pero fiel a su espíritu viajero comenzó el 2018 con shows en varios países de Latinoamérica y Europa y aún le queda una segunda mitad de año con varias aventuras por delante, por ello sus recitales en el país serán a cuentagotas.





"Será un show con más de 40 canciones", adelantó el particular músico nacido en Buenos Aires. Por todos sus pasos y distintas facetas en la música puede ser considerado como un músico particular que transmite a través de sus formas distintas ideas. "Es un género tipo jean, apto para cada momento, como el ruido (sic)", dijo el solista que también agregó que no se considera una voz del pueblo. "Eso sería 'la ravachol', el sonido de la explosión", declaró Rodríguez haciendo alusión a François Claudius Koënigstein, un anarquista francés que se volvió famoso por sus atentados.





Desde Fun People hasta el actual Boom Boom Kid ha pasado por distintos estilos pero "por suerte todos lindos y coloridos".





El maestro Pablo Picasso, pintor y escultor español, dijo una frase que se usa en la actualidad y es "cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando". Cuando le preguntamos a Nekro, Il Carlo o Boom Vän Kinder sobre esto dijo que lo inspira "el ronroneo de mis gatos y mi mamá cuando me dice te quiero".





Para finalizar la entrevista, ya pensando en su visita a Mendoza, el artista opinó sobre los distintos géneros modernos que están surgiendo en la música, como el indie, el trap o la "cumbia cheta".





"Me parece todo hermoso mientras no se use a la música. Que vos sos lo peor por nacer en alguna tierra o sos lo menos por tu color de piel, tono de voz o sexo que tenés", declaró Carlos Rodríguez, alzando la bandera de la igualdad.