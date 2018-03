Con la visita ilustre de uno los músicos más destacados de la escena del ska mundial, el Club del Lobo inaugura su temporada 2018 en Mendoza. Este jueves, a las 22, el reconocido trompetista Hugo Lobo desembarca acompañado por el holandés Mr. Remco Faya Korporaal (ex Mr. Review, Bad Manners, New Ska Jazz Ensemble, Skatalites), junto con una backing band conformada por músicos mendocinos para dar una velada memorable en el N8 Show & Bar (Mitre y Godoy Cruz, Mendoza capital).





El creador de Dancing Mood y rey del ska argentino, quien ya tiene dos álbumes como solista (Street Feeling -2014- y Stay Rude -2016-), más de 10 discos con la banda, el reconocimiento de los Premios Gardel y colaboraciones con artistas de la talla de Los Fabulosos Cadillacs, Rico Rodríguez y los representantes más importantes del ska global, presentará su nuevo material y tocar sus inconfundibles clásicos.





El famoso trompetista subirá al escenario acompañado por su backing band mendocina. Un elemento infaltable de sus shows, fruto de la pasión y el esfuerzo de Lobo por reconocer y dar a conocer a artistas locales con quienes comparte escenario en cada uno de sus viajes como solista, sumando la creación de más de 40 backing bands en su haber.





El impresionante trabajo de Lobo incluye desde escribir las partituras, articular las orquestaciones y alinear a los músicos hasta coproducir los shows y repartir los discos "mano a mano, a la antigua". Todos los méritos se simbolizan en su compromiso social a través de Vamo los Pibe, una orquesta gratuita, sin subsidio del Estado, para niños en situación de vulnerabilidad, en la que trabaja desde hace años.





Previo a su concierto, el multifacético músico habló con Diario UNO sobre Dancing Mood, su carrera como solista, sus proyectos y además dio un adelanto exclusivo de lo que se vivirá mañana en el N8.





–¿Qué es la trompeta para vos?¿Qué lugar ocupa en tu vida?

–La trompeta es todo. Te diría que de las veinticuatro horas que tiene el día, dieciocho me las paso tocando. Pero no sólo para componer o por trabajo, también como profesor, que es algo que disfruto un montón. La trompeta es mi vida.





–¿Por qué elegiste la trompeta como instrumento?

–La verdad es que comencé tocando la batería a los cinco años. Me gustaba pero mi papá, que es un gran percusionista y baterista, era mi profesor y eso hacía que fuera muy cansador. Estudié junto a él hasta los 13 años hasta que un día dije basta. Después probé con el piano, con el que, tengo que admitir, no tuve nada de afinidad y finalmente a los 14 llegó la trompeta. Mi papá escuchaba mucha música jazz, soul, reggae, salsa y eso influenció mucho en mi elección. Siempre me gustó cómo sonaba la trompeta, es un instrumento muy "frentero".





–En esta ocasión te presentarás sin la banda, ¿qué diferencias hay entre el Hugo de Dancing y el Hugo solista?

–Empecé tocando solo hace tres años. Creo que más que nada es una cuestión de espacio, de cómo se mueve uno en el escenario. Cuando tocamos con Dancing somos más de 10 músicos, es un formato más de big band. Cuando toco solo, en cambio, es más íntimo, más under, de alguna forma es volver a las bases, a los inicios. Podría decirse que Dancing es un hombre mayor y el Hugo solista es como un nene de cuatro años que está empezando a crecer.





–¿Cómo surgió la idea de recorrer el país tocando con diferentes artistas del interior y creando diferentes backing bands?

–Tiene que ver con lo que he vivido yo en estos 18 años de carrera. Es muy difícil que los músicos del interior tengan el reconocimiento que se merecen, que puedan mostrar su música, que les paguen. Durante nuestros viajes a diferentes provincias he sido testigo de casos en los que los mismos músicos eran los que tenían que pagar para tocar. Sé que lamentablemente es muy difícil triunfar en la industria musical sin ir a Buenos Aires. Además influye el negocio de las disqueras y otros factores que hacen que sea una situación muy injusta para estos músicos. Por eso cada vez que voy al interior, invito a tocar a los artistas de allí, incluso trato de llevar invitados especiales o internacionales como mañana a la noche con Mr. Remco Faya Korporaal para que todos compartamos el escenario.





–¿Así surge Ska Unity?

–Sí, Ska Unity es un colectivo de bandas ska de diferentes generaciones, movidas y asimilación del ska para trabajar juntas en la difusión del género, una especie de cofradía entre todas las backing bands que se armaron por el país. La idea es que se vinculen, que vuelen por su propia cuenta, que hagan shows con artistas internacionales de ska y que salgan a tocar por la región. Ya hemos hecho varios shows en conjunto y han sido un verdadero éxito.





–¿Cuáles son tus proyectos para este año?

–Con Dancing Mood estrenamos en noviembre del año pasado nuestro décimo disco, On the Good Road, así que seguiremos viajando y presentándolo. Por mi parte lanzaré mi tercer disco solista, y si bien tengo varias ideas acerca del nombre, no tengo nada decidido todavía. Lo que sí puedo confirmar es que será en inglés al igual que los dos anteriores y las canciones de Dancing Mood.





–¿Qué podés adelantarnos del show?

–Siguiendo un poco con esta idea de traer artistas internacionales, invité a Remco M. Korporaal, acá Mr. Faya. Se trata de un gran saxofonista holandés dueño de una trayectoria enorme dentro del ska que formó parte de Mr. Review, el grupo más importante del género en los Países Bajos. Además tocó con innumerables artistas como: Fox the Fox, Bad Manners, New Ska Jazz Ensemble, Orginal Skatalites, Sugar Minnott, Black Uhuru, Alpha Blondy, Eek-a-Mouse, Aswad, Selecter, entre otros y ahora los mendocinos tendrán la posibilidad de disfrutarlo también. Yo me despediré de mis discos anteriores y además estrenaré parte del nuevo material del tercer disco. Por supuesto me acompañará una backing band con músicos de aquí y como siempre mucho baile y buena onda.