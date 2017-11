El fútbol, la otra pasión de Robert Plant

Robert Plant ama el fútbol y cuando no ejerce de "dios del rock", juega al fútbol, y muy mal, con el Planty de Kidderminister Robert ahora vive en Shatterford, cerca de Kidderminister, y a sus 69 años, una vez a la semana, juega al fútbol con el club local. Normalmente se presenta en el campo de fútbol alrededor de las siete de la tarde puntualmente, y sin faltar cuando no está de gira.





Sabíamos que Robert Plant, es un gran hincha del equipo inglés Wolverhampton Wanderers Football Club desde que tenía 5 años de edad. Además, lleva toda la vida guardando todo lo que cae en sus manos de este equipo de fútbol y siempre ha celebrado sus victorias con gran entusiasmo. Cuentan que en 1974, cuando ganaron la Copa de la Liga, estuvo tres días seguidos festejándolo, con el consiguiente enfado de su mujer. Cuando regresó a casa y su mujer le preguntó dónde había estado, no pudo recordar nada de lo que había hecho en esos tres días. Debido a su gran fanatismo, en el año 2009, la directiva del club decidió recompensar al cantante por todo ese apoyo recibido a lo largo de los años. Robert Plant fue nombrado vicepresidente del Wolverhampton Wanderers Football Club, cuando Plant tenía 61 años de edad, honor del que se siente muy orgulloso. Y ahora, a sus 69, le sigue dando a la redonda.





En cuanto a la música, el pasado 11 de octubre tuvo que realizar tareas de promoción para su nuevo álbum "Carry Fire" en la BBC. Y en la entrevista, Robert habló sobre este reciente disco e interpretó la nueva canción 'The May Queen', la que asegura que no es una referencia a 'Stairway To Heaven', sino simplemente una referencia tradicional al inicio del verano británico en mayo.





Fuente: Plásticos y Decibelios.