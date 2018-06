"El folclore está más vivo que nunca"

Luego de visitar durante el verano festivales en La Paz, Rivadavia y Tunuyán, la banda proveniente del norte argentino, vuelve pero con un formato 100% diferente. Dueños de un cancionero popular indiscutible desde el 2005, que los hace protagonistas de la escena musical folclórica de nuestro país, brindarán en esta ocasión un show cercano e íntimo con la acústica de los instrumentos acompañados por sus voces en el centro del escenario.





Repasarán su historial de éxitos con un presente a pura luz en los escenarios. La banda está conformada por Juan José Vasconcellos (guitarra), Juan Fuentes (voz y guitarra), Sebastián Giménez (guitarra, charango), Hernando Mónico (bajo), Álvaro Plaza (batería) y por último Luis Benavidez (Teclados) quien en diálogo con Escenario nos contó de la gira Puro Huayra y su presente profesional.







"Estamos muy contentos de volver a Mendoza, porque es una plaza muy importante para la música y hay muchos mitos con el público mendocino", comenzó el diálogo Benavidez.

-Que el público de Mendoza no es cualquier público, es más exigente. A nosotros nos ha ido muy bien en Mendoza y sobre todo ahora con el formato teatro, que tenemos la posibilidad de estar con el público de forma más cercana en un encuentro mucho más íntimo entre la gente y las canciones. Este show en especial de Puro Huayra, tiene que ver con esa energía que se genera en el encuentro íntimo de un teatro, sin tanta tecnología de por medio, pantallas y esas cosas, sino nosotros, nuestros instrumentos y la gente. Por eso mismo el público mendocino es diferente, nosotros vamos a los festivales en otros lugares y la gente está eufórica, dispersa, gritando, tomando y los festivales en Mendoza son distintos. La gente está sentada, conectando con la música, como sucede en un teatro, por eso es exigente, porque te escucha, te demanda y reclama música. En Mendoza siempre nos han dado un trato excepcional y nos han hecho sentir así, muy cómodos y reconocidos.-Yo creo que el folclore está más vivo que nunca, está muy fuerte, en los últimos años han crecido mucho los festivales. Cada festival se ha esmerado por dejar de ser un festival chiquitito de pueblo para pasar a ser más importante y así ir tomando un nivel provincial y luego más nacional. Se han empezado a publicitar los festivales. Hace unos años atrás, por la televisión se veían dos o tres, y hoy son muchísimos en el país, prácticamente en todo el verano te podés pasar viendo en las noches un festival de folclore, eso también ha contribuido y ha hecho que la familia entera venga al encuentro.-Toda la familia, van desde el abuelo, los nietos, hijos, todos. Es uno de los pocos lugares donde la familia completa puede compartir, no sé en cuántos géneros se puede dar eso. La familia ha favorecido muchísimo al género, es más, faltan grupos para los festivales, a muchos nos pasa. Durante el verano hay muchísimos y a veces no damos abasto o no alcanzamos a cubrir todas las distancias entre un festival y otro.-Si bien estamos presentando Puro Huayra que arrancó en el 2017, estamos trabajando en la preproducción de un nuevo disco porque estamos necesitando más canciones y material nuevo, hay que retroalimentarse constantemente. En fin, estamos trabajando en eso mientras terminamos de presentar Puro Huayra, porque este país tan grande cuesta recorrerlo al todo, lugar por lugar y por eso lo vamos dosificando en dos o tres años. Por otro lado también tenemos la posibilidad de hacer una gira afuera, ahora nos toca hacer un viaje a Australia en el mes de julio, estuvimos en Uruguay este año por primera vez, y tenemos un viaje pendiente a Estados Unidos y Colombia. Los viajes internacionales son lindos porque les da aire al grupo, pero significan parar todo y dedicarse a eso de lleno, se necesita una logística, no se puede viajar a las apuradas, hasta el repertorio cambia cuando estás en otro país.