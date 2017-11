El doloroso mensaje de la hija de María Martha Serra Lima

La muerte de María Martha Serra Lima (72) conmocionó a todos. La reconocida cantante falleció en la madrugada del jueves 2 de noviembre en Miami, luego de someterse en septiembre a dos operaciones de columna.





La intérprete padecía desde hace tiempo fuertes dolores que le impedían caminar con normalidad. Y aunque las operaciones resultaron exitosas, en las últimas horas María Martha debió ser internada en terapia intensiva, al parecer por complicaciones en su post operatorio, y su cuadro se volvió irreversible.





En ese contexto, Cecilia Pell-Richards, hija de la indiscutida referente del bolero, y una de las personas que acompañó a la figura en sus últimos momentos con vida, habló del fallecimiento de su madre y emitió un doloroso mensaje por su partida.





"Este mensaje es para los que querían a mami y tanto preguntaban por ella. Les quiero decir que ella ya descansa en paz. Por favor no me pregunten nada porque no puedo ni quiero hablar. Estoy muy triste como se imaginarán", expresó la mujer sumida en un profundo dolor, según indicó el portal Exitoína.