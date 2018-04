El Chaqueño te canta envido

"Treinta y tres años de canto llevando el folklore a cada rincón de nuestra patria y más allá... Treinta y tres años grabando y dedicando horas eternas para que cada canción elegida llegue a los corazones de quienes la escuchen... Treinta y tres años compartidos con grandes compañeros de trabajo, amigos que me regaló la vida... Treinta y tres años recorriendo rutas, caminos, pueblos, ciudades, países... Treinta y tres años recibiendo el inmenso cariño de la gente, su aplauso, su escucha, su tiempo, su entrega... Treinta y tres años en los que intenté dar lo mejor de mí y más... Treinta y tres años dándoles las gracias a Dios, a la vida y a cada persona que sigue eligiendo a este cantor que 33 años después de pisar su primer escenario sigue entonando nuestra música, vistiendo nuestras pilchas y llevando nuestra bandera en lo más profundo de su ser".





Así el Chaqueño Palavecino presenta su nuevo material discográfico, 33, un disco triple que recorre toda nuestra Argentina representada en muchos de nuestros géneros folclóricos. Consta de 33 temas y un bonus track, el cual interpreta nada más ni nada menos que con Palito Ortega. Estos temas y sus clásicos de siempre brillarán esta noche en el teatro Plaza de Godoy Cruz , donde el famoso cantante recorrerá lo mejor de su discografía.





En una entrevista exclusiva con Diario UNO, Oscar Esperanza Palavecino recorre sus tres décadas de carrera, analiza el folclore argentino y habla de los nuevos artistas.





–¿Cómo te llevas con el público mendocino?

–Con los mendocinos me llevo bien. A pesar de que no soy de tocar tantas cuecas y tonadas, en todas mis visitas me han recibido muy bien. Siempre digo soy lo que soy, doy hasta donde doy, pero siempre con ganas y cariño.





–Llevás más de tres décadas de carrera, ¿te imaginaste este éxito cuando decidiste abandonar tu trabajo como chofer de colectivos y dedicarte a la música?

–No nunca, no así. Uno ha trabajado tanto, ha andado tanto, viajado, yendo a festivales, haciéndose notar en esos festivales, y estar adonde estoy hoy es una emoción enorme. Estoy contento y agradecido porque son años de vida. Si bien son más de 34 años sobre el escenario, hay que sumarle lo que hemos hecho abajo del escenario, lo que cantábamos con amigos, en guitarreadas. La gente me aceptó desde un principio, incluso hoy puedo ir a lugares como Mendoza o Corrientes que son provincias muy conservadoras de su música y, sin embargo, me reciben con los brazos abiertos, me aceptan. Siempre voy a ser un agradecido de poder llegar a la gente.





–¿Qué te diferencia a vos de otros folcloristas?

–No sé, yo hago folclore, ustedes deberían decirlo. Soy un cantor de mi región, así como ustedes tienen las tonadas y las coplas, nosotros también tenemos cuecas o zambas. Nuestro estilo es muy regional y hemos podido introducirlo fuerte en el cancionero popular y eso es algo muy difícil de lograr. Sinceramente uno no deja de agradecer porque el artista canta por cantar, por que le gusta, no por hacer discos. El cantor simplemente se enamora de un tema.





–¿Cómo ves el folclore hoy en día?

–Afortunadamente hay muchos folcloristas y, a pesar de las invasiones por todos lados, del avance de otros géneros musicales nuevos y de mucha música que llega del exterior, en los hogares argentinos aún se escucha nuestro género. No es fácil, es una lucha conservar la música nuestra, pero por suerte nosotros también tenemos muchos jóvenes que nos siguen, muchos adolescentes que se interesan. Lo cierto es que hoy, cuantos más seamos, mejor. Lamentablemente, el folclore no tiene la posibilidad de tener un sello grabador.





–¿Qué opinás de artistas como Soledad, Luciano Pereyra y Abel Pintos, entre otros, que empezaron en el folclore pero que ahora hacen versiones más pop?

–Cada uno busca su rubro. Después eligen otro género que les cae bien, les gusta y con el que les va muy bien. Da para todo. Al folclore hay que ganarlo, cada interprete lo gana, y si va y viene y es aceptado bien. Yo he sido reconocido y aceptado con el folclore y voy a seguir firme con mi estilo.





–El gran Horacio Guarany (quien falleció en enero de 2017)te nombró su sucesor. ¿ Vos tenés quien siga tus pasos?

–Todavía no lo pude encontrar (ríe). Sí, hay un montón de chicos, pero que pechen de la manera que pechábamos como la hacíamos artistas como Horacio, yo, Soledad, Jorge Rojas todavía no aparecen. Aparte, todavía no quiero dárselas tan fácil. Hay muchos artistas nuevos y es muy importante darles un espaldarazo para que sigan, para que trabajen aunque después todo depende de ellos.





–Ninguno que pueda llenar tus zapatos, entonces...

–No sé si eso ,pero lo que sí es seguro es que no les quiero prestar mis botas todavía.





–Si tuvieras que elegir una canción tuya para este momento de tu vida...

–Hay muchas, pero diría que una del ultima disco, Soñaba con ser, adonde hablo de mi vida, de lo que siempre quise ser. Amor salvaje también nos inspira. Otra canción que me define mucho es Apenas cantor. "Soy apenas cantor, sembrador de ilusión y aunque vivo en el ruedo siempre tengo miedo al abrirse el telón, porque quiero a la gente, sintiendo el torrente de mi corazón", canta. Eso es lo que soy, un cantor.