El cantante británico Ed Sheeran y el rapero estadounidense Kendrick Lamar, con seis galardones cada uno, y la canción "Despacito", de Luis Fonsi, con cuatro reconocimientos, fueron los grandes vencedores en la entrega de los premios Billboard, que se realizó anoche en el MGM Grand Arena, en la ciudad de Las Vegas.

Entre los premios cosechados, Sheeran obtuvo el de artista del año, el más codiciado de la velada, además del de mejor artista masculino, mejor artista del Top Hot 100, artista con mayores ventas de canciones y artista con canciones más populares en la radio, según consigna la agencia EFE.

Un éxito. La canción Despacito con Luis Fonsi y Daddy Yankee fue la más escuchada después de Shape of you

Otro artista destacado de la noche fue Bruno Mars , la gran estrella en la última edición de los premios Grammy, quien se llevó cinco Billboards, entre ellos a la mejor canción por "That's what I like"; mejor artista y mejor artista de R&B y mejor álbum, por "24K Magic".