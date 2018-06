"Dudé si volvería a cantar otra vez"

BBC en la que brindó detalles de esta nueva etapa de recuperación y en la que aseguró que "el año pasado fue de los más difíciles". Carismática y exitosa, Shakira acaba de regresar a los escenarios con el Dorado World Tour, con el que recorrerá todo el mundo y que se vio obligada a cancelar el año pasado por problemas en la voz. En ese marco, la estrella colombiana brindó una entrevista con laen la que brindó detalles de esta nueva etapa de recuperación y en la que aseguró que "el año pasado fue de los más difíciles".





Esta gira es la primera de la estrella en siete años, tras hacer una pausa para formar una familia con su esposo, el futbolista español Gerard Piqué, y recopila todos los éxitos que realizó durante estos 20 años de carrera. Este show que llegará con doble fecha a Buenos Aires y Rosario , la cantante recorrerá sus hits bailables y románticos, desde su primer disco Pies descalzos, de 1995, pasando por ¿Dónde están los ladrones? (1998), hasta su último álbum El dorado, editado en 2017.





"Me siento como si fuera la primera vez. Antes, mi experiencia en el escenario era un poco diferente. Yo era un poco más narcisista. Antes pensaba: "Ay, están aquí por mí, será mejor que me vea bien y suene bien. Ahora es más como: "Mira, tengo esta magnífica oportunidad de hacer sonreír al público, hacer que todas estas personas que también tienen dificultades en sus propias vidas, sean felices", destacó Shakira en la entrevista con BBC realizada en Ámsterdam.





Con respecto a los motivos que la llevaron a cancelar su gira mundial en 2017, la cantante explicó que "fue más que una hemorragia, fue una lesión vascular". "Hubo momentos en los que dudé si volvería a cantar mis canciones frente al público otra vez", confesó.





Afortunadamente, Shakira contó que no requirió de cirugía: "Milagrosamente, y contra los pronósticos de los doctores, me recuperé de forma natural. Todos vaticinaron cirugía, pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales. Recuerdo haber rezado. Ya se me había olvidado hacerlo, pero cuando atraviesas dificultades ¡de pronto recuperas la fe! Le prometía a Dios que si llegase a poder utilizar mi voz de nuevo, lo celebraría todas las noches. Y eso es lo que estoy haciendo".





Shakira, que acaba de lanzar su tercer dueto con Maluma, Clandestino, se refirió al auge de la música latina. Consultada sobre si esta explosión continuará o se desvanecerá, la cantante dijo: "Depende del artista. Creo que algunos artistas están hechos para perdurar y otros desaparecerán. Siempre sucede lo mismo. Es la selección natural de las especies. Pero yo no lo interpreto como un «boom» de la música latina. Creo que el mundo es un lugar diferente. Las reces sociales significan que ya no es sólo la radio la que decide qué es un éxito. Es el público".





Con respecto a la grabación del tema, Shakira contó que surgió cuando Maluma estuvo en Barcelona para una sesión fotográfica y ella le propuso: "¿Por qué no nos reunimos en el estudio y vemos qué sucede?" Y en menos de dos horas ya teníamos dos canciones nuevas. Pero esta fue la acertada. Me dije: "¡Dios mío, esa es! ¡Es tan buena como Chantaje (su éxito de 2016)!".





Con humor, Shakira saca a colación a su pareja, el futbolista Gerard Piqué. "¿Puedes creértelo? Casi ocho años con Gerard y todavía no veo muy bien los fuera de juego", bromea. "Pero todo lo demás lo entiendo. ¡A veces hasta me atrevo a opinar! Gerard piensa que es algo muy dulce". También asegura que, como tiene conciertos hasta el 13 de julio, si España llega a la final podrá ir a verla, ya que se disputa el 15 de julio por la tarde. "¡Así que tienen que conseguirlo!".





El año pasado, la revista Fortune destacó a Shakira como una de 50 líderes mundiales que hacen labores benéficas. En ese sentido, la artista destacó que está "inmensamente comprometida con la educación". "Es un compromiso que empezó cuando tenía 18 años y decidí crear mi propia fundación para construir escuelas en lugares remotos de Colombia. Ese compromiso va más allá de lo que aparece en la revista. Es algo que vive y late en mi corazón", expresó la artista y continuó: "Vengo del mundo en desarrollo y eso me ha marcado de muchas maneras. Nací y crecí en un país con mucha injusticia social y pobreza y falta de oportunidades. Así que siento que la educación es un gran agente de cambio, lo que puede cambiar el destino de tanto niños que nacen pobres y que, sin la oportunidad de una educación, mueren pobres".





Además, Shakira se ha reunido con líderes políticos, como el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Colombia, para pedirles su apoyo en distintos proyectos benéficos. "Soy bastante terca y cada vez que tengo la oportunidad, me pongo a llamar a esos líderes mundiales a pedirles que participen en proyectos. Creo que el factor que realmente puede romper el ciclo de pobreza es la educación. Lo he visto con mis propios ojos. He visto la transformación en las familias y en comunidades enteras cuando traes una escuela a una región donde antes no había nada", concluyó Shakira.