El rapero Drake, volvió al panorama musical con su nuevo trabajo Scorpion. Para presentarlo, nada más y nada menos eligió que una "colaboración" con el rey del pop, Michael Jackson





Parece ser que las contribuciones de Michael a Don't matter to me, lo nuevo de Drake, son pequeñas estrofas del cantante que habían estado en el escritorio desde que el líder de The Jackson 5, nos dejara.





Drake ha conseguido batir todos los récords con el lanzamiento de 'Scorpion', su nuevo álbum. Entre los 25 temas que componen este trabajo dividido en 'Cara A' y 'Cara B', se ha coronado en el número 1 en la lista de Spotify Global con 'Don't Matter To Me', el tema en el que podemos escucharlo junto a la voz de Michael Jackson., como así también, en las listas más importantes de EE.UU y Europa.





