Dos raperos que la rompieron en los 90 y fueron Maravillas de un solo éxito

Hoy casualmente tendremos dos invitados en este apartado, por un lado, el rapero canadiense Snow, quien nación un 30 de octubre de 1969, y cumplió horas atrás 48, años y el otro ilustre invitado es Vanilla Ice, quien nació un 31 de octubre del 97, y claro, ya está en sus 50. Y a estos dos chicos los une el rap y que los recordamos por haber contribuido al universo musical con "un éxito", el hit Informer, en el caso de Snow, y la inolvidable: Ice Ice baby en el caso de Vanilla Ice, de allí que son para nosotros , unos " One Hit Wonders", Maravillas de un solo éxito!.





Mundialmente conocido por su canción: "Informer", Snow es un músico debutó en 1992 con un registro que fue producido poco antes que fuese encarcelado. Pero, luego de ser liberado, su primer single "Informer", un hit que grabó en colaboración con MC Shan, llegó a lo más alto en las listas de éxitos convirtiéndose en uno de los temas de reggae rap más vendidos de todos los tiempos, siendo número 1 en Estados Unidos y uno de los 10 primeros en el Reino Unido, claro que luego de este hit, el éxito no lo siguió acompañando, por lo que no se supo más de él hasta que entró en los tops de las listas canadienses en el año 2000 con el tema "Everybody Wants to Be Like You", pero nada comparable ni recordable, como lo fue aquel tema del 92 que lo hizo sonar en todo el globo. Snow y su hit cosecha 1992: "Informer".





En cuanto a Vanilla Ice, te contamos que se llama Robert Matthew Van Winkle nació en Dallas, y brilló como cantante y bailarín de rap , pero será recordado principalmente por "Ice Ice Baby", la canción de la que vendió más de 20 millones de discos a nivel mundial. Van Winkle fue también conocido como el primer rapero de raza blanca y gracias a Ice, Ice Baby, un rap acerca de sus habilidades como MC, la vida de Miami y un tiroteo en la A1A/Beachfront Avenue, se hizo conocido a nivel global.Cuando aquel hit se impuso, su manager decidió no emitir el disco en formato simple, por ello obligó a los seguidores a comprar el CD. A consecuencia de esto, el álbum To The Extreme se convirtió en número uno, y todo por un simple que usaba la base de la canción Under Pressure de Queen y David Bowie. "Ice Ice Baby", permaneció por 16 semanas en el puesto 1 del Billboard Hot 100, y luego Vanilla Ice participó en la película Las Tortugas Ninjas 2, formando parte de la banda sonora con la canción Ninja Rap!. También estrenó la película Cool as Ice, la cual fue protagonizada por él , y ya en 1992 Madonna publicaba su polémico libro erótico Sex, allí Vanilla Ice participaba como modelo, y en una de las imágenes, Madonna muerde un piercing que Vanilla lleva en un pezón. En fin, pero pasada esta época, vivió un descenso de su popularidad y en 1994 reaparecía sin éxito con otro disco, y luego otro más, hasta que, aunque no lo creas, en 1998 grabó una nueva versión de Ice Ice Baby llamada: Too Cold, pero durante una presentación promocional en Alabama lanzó copias del single al público, el cual respondió lanzándoselas de regreso. Luego, en 1999 aparecía en un especial de MTV, destruyendo con un bate de béisbol, un simple de Ice Ice Baby. Obviamente, nunca más repitió aquel suceso por ello podemos encuadrarlo en el rubro: One Hit Wonder, otra Maravilla de un solo éxito, y para celebrar sus 50 te dejamos un videíto..........si acertaste!!! ......Ice Ice Baby





