Donald se suma a Canciones con historia junto a Lito Vitale

Diario UNO. Mientras camina en dirección hacia el auto, luego de realizar unos trámites bancarios en Buenos Aires , Donald atiende el teléfono para hablar con





El creador de éxitos como Tiritando, En una playa junto al mar y Siempre fuimos compañeros, se muestra muy amable y con mucha alegría de poder volver a Mendoza.





"Hace un largo tiempo que no voy, pero he ido muchas veces a lo largo de mi carrera. Quiero mucho esa provincia, mi mamá era de allá", comenzó diciendo el cantante de 71 años.





Donald Clifton Mc Cluskey vuelve a Mendoza tras varios años de ausencia y, como no podría ser de otra manera, lo hará con su guitarra cargada de aquellas canciones que lo colocan en uno de los cantantes más populares del país.





–¿De qué parte de Mendoza era tu mamá?

–Ella nació en Potrerillos pero vivía en Capital. Tenía una finca en General Alvear , yo siempre iba todos los años. Tengo muchos recuerdos de haber jugado con muchos primos, me acuerdo de los Suárez, los Benzadón y mucha gente hermosa.





–¿Cómo será el espectáculo?

–Voy a cantar tres canciones junto a Lito (Vitale). Será la primera vez que estaremos juntos sobre el escenario, será algo muy lindo.





–Vas a compartir grilla con Tini Stoessel, una mezcla generacional muy grande...

–Totalmente, para mi va a ser un gusto porque lo escuchan mis nietos. Tengo ocho nietos entonces la he escuchado muchas veces, es una chica muy talentosa.





–¿Siempre te quisiste dedicar a la música?

–Yo me quería dedicar a la abogacía pero Tiritando (Las olas y el viento) me cambió la vida. Igual después, de grande, me pude recibir de abogado. En 1999 terminé, hice varias maestrías en UBA y en la Universidad de Palermo. Me dediqué varios años a ejercer la profesión y siempre dije que a los 65 me iba a jubilar de la música para dedicarme por completo pero al final fue al revés. Lo bueno de la música es que no hay conflictos como sí en el derecho que ni siquiera son tuyos.





–Ahora también abriste un café...

–Sí, abrimos Sucundum junto a mis hijos. Está ubicado en una zona de muchas oficinas y de lunes a viernes ofrecemos almuerzos y los sábados a la noche hacemos shows. Lo atienden mis hjjos Patrick y Melody. Yo a veces, los sábados que no tengo show, canto en el bar, sino también cantan amigos o mi hija.





–¿Te gusta que tu hija se dedique a esto?

–Es algo que eligió ella. A mí me gusta que sean felices y si esto la hace feliz que lo haga. Ella siempre me siguió de chiquita a todos los shows, le encantaba acompañarme.





–¿Qué opinas de las nuevas generaciones musicales?

–La música siempre me gusta, cualquiera sea el estilo ya sea que se trate de rock, de folclore, tango o música tropical, me gusta todo. Por ahí las letras han ido cambiando con el paso de los años. Ahora está de moda la música tropical, el reggaeton, estamos en una época de muchos cambios.





–¿Cómo era la música de tu época?

–La temática era distinta en cuanto a las letras, sin dudas. La gente buscaba canciones sencillas con letras románticas. Era un época de mucho color, nuestros padres se vestían con traje y corbata. Nosotros intentamos un cambio, usar ropa de colores y pantalones con patas de elefantes. Después comenzaron las canciones contestatarias y ahora más musical.





–¿Cuáles fueron tus preferidos?

–Mis preferidos fueron mi viejo, Frank Sinatra, Elvis Presley , Joao Gilberto e infinidad de artistas. Depende mucho de lo que canten pero soy muy amplio, me gusta todo.





El gran cantante y uno de los íconos de los años '70 estará en Mendoza con su guitarra cargada de sus temas clásicos para que todos los presentes en el Festival de la Libertad, que se desarrollará en Las Heras puedan apreciarlo junto a otros grandes artistas bajo la dirección del maestro Lito Vitale.





Cómo nació las olas y el viento

"Las olas y el viento fue el hit más importante de mi carrera. Esa canción se la escuché cantar al hermano del Nono Pugliese en la playa, en el año 1967, y me gustó aunque tenia un ritmo de rock lento. Después, esa noche, fui a bailar a un boliche y pusieron la canción The more I see de Chris Montez y me gustó el ritmo. Entonces adapté la letra y el ritmo, le agregué algunos arreglos y lancé ese tema en junio de ese año. Al principio se escuchó pero después fue totalmente olvidada por dos años hasta que me ofrecieron que aparezca en una publicidad de cigarrillos y ahí comenzó el éxito. Imaginate que se vendían 17 mil discos por día, era una locura, todas las agencias de prensa se dedicaron a mostrar este tema porque era un éxito tremendo".





donald-2.jpg







La programación

Viernes 12 X Elenco de la obra de teatro histórico Los preparativos del Ejército de los Andes X Banda del RIM 16 Cazadores de los Andes X Comparsa comunitaria 2 de Febrero X Marcelino Azaguate X Ballet de Tango X Ballet de Uspallata Sombras del Alba X Ballet Raíces de mi Tierra X Ballet Estable de la Municipalidad de Las Heras X Jorge Sosa X Horacio Reitano X Dúo Eternidad X La Rienda X Los Federales X Doña Jovita X Los Huayra X Los Chimeno X Daniel Aye

Sábado 13 X Mariachi de Oro X Caporales San Miguel X Juan Barrera X Lourdes Cuello X Miguel Ángel Grilli X Ladrón de Sueños X Los Buendía X Ballet Estable de la Municipalidad de Las Heras X Lito Vitale Canciones con historia, con Donald, Cucho (de los Auténticos Decadentes), Antonio Ríos, César Banana Pueyrredón, Tini Stoessel, Valeria Lynch, David Lebón, Paula Neder e Ini Ceverino.