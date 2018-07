Demandan a Ed Sheeran por una canción

Una empresa copropietaria de los derechos de "Let's Get It On" de Marvin Gaye demandó a Ed Sheeran por 100 millones de dólares tras quedar fuera de una demanda similar presentada por otros dueños de la canción.





Marvin Gaye.jpg AP.



Ambas demandas señalan que el cantautor británico copió partes del clásico del soul para su exitosa pieza galardonada con el Grammy "Thinking Out Loud".





Un abogado de Structured Asset Sales dijo que la nueva demanda presentada el jueves era necesaria porque un juez se negó a dejar que la empresa se sumara a otra de 2016 presentada por la familia de uno de los coautores del tema de Gaye.





Esa demanda, que sigue pendiente en la corte federal de Manhattan, pide una indemnización no especificada.





Un abogado de Sheeran y otros acusados dijo en una carta al juez en la demanda original que buscará que ambas demandas sean desestimadas. Señaló que las dos carecen de argumentos.