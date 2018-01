Cucho Parisi un auténtico líder

Gustavo Daniel Parisi, más conocido como Cucho, es el cantante y la voz líder de Los Auténticos Decadentes, una de las bandas con mayor historia y trascendencia del país. Es que si bien no es comparable con otras bandas, llevan 32 años divirtiendo y siendo, con sus canciones, una pieza clave en toda fiesta que se haga. Es que temas como La guitarra, El tuta tutá, Los Piratas o Loco tu forma de ser, solo por nombrar algunas, son temas que han trascendido a distintas generaciones.





Los Decadentes está compuesto por 13 integrantes pero Cucho junto a Jorge Perro viejo Serrano son la voz de casi todas las canciones que canta la banda. Este sábado, Cucho, estará en un rol solista en el Festival de la Libertad que se desarrolla desde las 20.30 y en donde, además del líder de Los Auténticos, estarán David Lebón, Donald, Tini Stoessel, Antonio Ríos, Cesar Banana Pueyrredon, entre otros, bajo la dirección del gran Lito Vitale.





En medio de sus vacaciones, recién llegado de la playa y casi entrada la medianoche, Parisi atendió a Diario UNO y se dio el gusto de hablar de la banda y de su otra pasión, el fútbol.





–Volvés a Mendoza pero como solista... ¿cómo será el show?

–Será un placer ir, primero por el amor a Mendoza y también porque voy a estar junto a otros músicos que no me cruzo muy seguido y me encantan esas charlas detrás del escenario. Además vamos a interpretar temas de rock nacional con el gran Lito Vitale que siempre se le ocurren estas locuras y nos logra juntar a todos.





–Los Decadentes cumplieron 32 años, ¿cómo viven eso?

–La verdad que estamos muy contentos. Es mucho el tiempo que ha pasado. Uno no piensa tanto en lo que fue sino en cómo se han ido dando las cosas. Cumplir 32 años juntos es algo muy lindo pero seguimos viviendo el presente más que la historia, aunque cuando vemos para atrás todo lo que hemos hecho, vivido y disfrutado es muy satisfactorio porque nos costó mucho.





–En tantos años tienen mil momentos para recordar...

–Han pasado muchas generaciones y hemos hecho de todo. Sin dudas que uno de los momentos más importantes y gratificantes fue el año pasado que hicimos la celebración de los 30 años con un show en México . Había más de 65 mil personas en el recital que hicimos en el Foro Sol, fue una locura. Además, estuvieron antes de nuestro show Los Caligaris, fue muy emotivo.





–¿Qué sentís al escuchar las canciones cuando suenan en las canchas de fútbol?

–La verdad que es increíble que nuestras canciones hayan llegado a las hinchadas de Latinoamérica y es una gran alegría para todos. Eso es imposible de pensarlo o imaginarlo antes que se dé. Además somos futboleros, yo soy hincha del Rojo (Independiente de Avellaneda), de la vieja escuela, amigo del Bocha, muy futbolero. Lo llevo en la sangre por la herencia de mi viejo y ahora estar viviendo esto de que la hinchada cante mis temas y es algo muy lindo.





–¿Qué tienen en agenda para el 2018?

–Para este año tenemos muchos proyectos muy interesantes además de muchos shows. Tenemos la propuesta y estamos muy cerca de confirmar la grabación de un MTV Unplugged lo que será algo muy gratificante para nuestra carrera. Ese formato lo han hecho La Ley, Nirvana, Cafe Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs y ahora que podamos hacerlo nosotros es increíble.





–Son una banda que lleva fiesta al lugar donde toque...

–Somos fieles a nosotros y siempre seguimos con nuestra onda festiva. Estamos muy contentos y activos viajando por todos lados. Somos de esas bandas portuarias, en cualquier puerto que haya nosotros vamos a aterrizar.





–¿Qué relación tenés con Mendoza?

–Mendoza es un lugar que amamos. No solamente por sus vinos sino por su gente. Es un lugar al que me gusta llevar a mis hijas, es una provincia hermosa. Hemos tocado en casi todo Mendoza e incluso yo he ido como Dj.





–¿Cómo ves tu faceta de Dj?

–Más allá de lo lindo de enganchar música, me gusta el poder difundir bandas y distintos tipos de música, quizás algunas que no se escuchan siempre. Me gusta que la gente baile y sea feliz.





–También estás en la radio...

–Sí, estoy con Enciendan los parlantes junto al Francés (Gastón Bernardou). Es un programa que me gusta mucho hacer. Me lo propuso Bobby Flores y me dijo que haga lo que quiera. Yo siempre escuché mucho El tren fantasma y esa es la idea. Es el segundo año que lo vamos a hacer, me gusta que la gente sepa qué escuchamos nosotros.